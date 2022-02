3 febbraio - Fantamusique - Il tango protagonista a Giovinazzo con il concerto 'Oda para Astor' 03/02/2022 ‘FANTAMUSIQUE 2022’

A GIOVINAZZO IL SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA MUSICALE

I RITMI DI ASTOR PIAZZOLLA PROTAGONISTI DEL CONCERTO ‘ODA PARA ASTOR’

3 febbraio | Via delle Filatrici 32, Giovinazzo



Un duo musicale d’eccezione per un viaggio nei ritmi dirompenti del tango con il nuovo appuntamento di Fantamusique 2022, la rassegna di concerti organizzata a Giovinazzo (Bari) dall’associazione Gij - Giovinazzo in Jazz, sotto la direzione artistica di Gabriele Mastropasqua.



Giovedì 3 febbraio alle ore 19.30 è in programma, all’auditorium Odeion della Fondazione Defeo Trapani in via delle Filatrici, il concerto Oda para Astor. Un omaggio ad Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango, portandolo da genere musicale dedicato al ballo a musica colta da ascoltare in teatro, grazie alla commistione con elementi di musica contemporanea e jazz. Il duo formato da Vince Abbracciante alla fisarmonica e da Aldo Di Caterino al flauto vuole omaggiare il grande bandoneonista argentino, eseguendo e rileggendo alcune delle sue più belle opere come Adios Nonino, Oblivion, Muerte del Angel, osservando un profondo rispetto per le meravigliose melodie, concedendosi alcuni spazi dedicati all’improvvisazione. Vince Abbracciante è considerato uno dei migliori fisarmonicisti a livello internazionale, tra le sue collaborazioni più importanti figurano: Javier Girotto, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, Bruno Tommaso. Nel 2021 ha ricevuto il prestigioso “Orpheus Award” per il suo album Terranima (Dodicilune 2019), come miglior produzione di fisarmonica jazz italiana nel biennio 2019-2021.



Aldo Di Caterino è un giovane flautista che si sta mettendo in luce nel panorama jazzistico italiano: in carriera vanta collaborazioni con artisti del calibro di John Surman, Gaetano Partipilo, Mario Rosini e Gabriele Mirabassi.



L’ingresso al concerto è a pagamento, con biglietto unico al prezzo di 12 euro. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Durante gli appuntamenti sarà garantito il rispetto delle normative Covid per gli spettacoli dal vivo. Per informazioni si possono chiamare i numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978 o visitare le pagine Facebook (facebook.com/gijgiovinazzo) e Instagram di Gij (www.instagram.com/gij_giovinazzo).



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI FANTAMUSIQUE 2022

26 febbraio – GIJ GUESTS parte 1

Achille Succi – Sax

Roberto Spadoni – Chitarra

Gabriele Mastropasqua – Sax

Angelo Verbena – Contrabbasso

Andrea Elisei - Batteria

13 marzo – ASSE PUGLIA – CAMPANIA parte 2 | OFFHAND 4TET

Gabriele Mastropasqua – Sax

Mattia Grimaldi – Chitarra

Antonio Castaldo – Basso

Anna Martinelli - Batteria

27 marzo – GIJ GUESTS parte 2 -

Rossano Emili – Sax

Nicola Cozzella – Sax

Gabriele Mastropasqua – Sax

Vito di Modugno – Hammond

Mimmo Campanale - Batteria