3 febbraio - Al via la terza edizione de “I Concerti del Politecnico” - Bari 03/02/2022 Anno Accademico 2021-22. Giovedì, 3 febbraio, ore 18,30, Aula Magna Dipartimento ICAR

Al via la terza edizione de “I Concerti del Politecnico”

Si comincia con il seminario, “Vedere il mondo 'Sub specie aeternitatis'. Perchè leggere e studiare Tolkien nei momenti di cambiamento d’era?”





Bari, 1 febbraio 2022 – Il seminario, “Vedere il mondo 'Sub specie aeternitatis'. Perchè leggere e studiare Tolkien nei momenti di cambiamento d’era?”, in programma, giovedì, 3 febbraio, ore 18,30, terrà a battesimo la terza edizione de “I Concerti del Politecnico”, iniziativa culturale e musicale promossa dal Politecnico di Bari in collaborazione con ARCoPu, l'Associazione Regionale dei Cori Pugliesi.



Il seminario, in programma nell'aula magna "Domus Sapientiae" del Dipartimento ICAR (campus universitario), è il primo dei sei appuntamenti previsti dal programma che prevede, da febbraio a giugno prossimi, tre seminari e tre concerti, presso le sedi del Poliba.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico previa prenotazione sino ad esaurimento dei posti disponibili. Si accede con green pass.



Per approfondimenti e maggiori informazioni sul seminario in programma il 3 febbraio: https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/i-concerti-del-politecnico-2021-2022/3feb2022

Per prenotare il biglietto gratuito: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vedere-il-mondo-sub-specie-aeternitatis-253593875107



La terza edizione de “I concerti del Politecnico” è organizzata dal Politecnico di Bari e da ARCoPu, con i patrocini della Regione Puglia e del Ministero della Cultura e il supporto di Randstad, Openwork, Circcos in qualità di partner di progetto.