20 febbraio - “Uomo e galantuomo”, Il Baffo festeggia il terzo compleanno al Teatro del Fuoco di Foggia 20/02/2022 In scena la commedia di Eduardo De Filippo, riadattata dal regista e presidente dell’associazione torremaggiorese Paolo Di Capua. Successo per la Masterclass di recitazione del 29 e 30 gennaio.



Domenica 20 febbraio 2022, alle ore 19.30, al Teatro del Fuoco di Foggia, l’associazione Il Baffo di Torremaggiore presenta “Uomo e galantuomo” opera di Eduardo De Filippo, riadattata da Paolo di Capua.

L’evento, con la partecipazione del cantautore Maurizio Tancredi, è realizzato con il patrocinio di ENAC (Ente Nazionale Attività Culturali), della Regione Puglia e con la collaborazione delle associazioni San Giuseppe e Sacco e Vanzetti di Torremaggiore.

“Uomo e galantuomo è una commedia di Eduardo De Filippo, scritta nel 1922 – spiegano i volontari - e fa parte di una raccolta intitolata ‘La cantata dei giorni pari’. Si tratta di una farsa in tre atti, completamente riadattata dal regista e presidente dell’associazione Paolo Di Capua. Il componimento teatrale è di contenuto comico, ma non mancano gli spunti di serietà che portano a riflettere su ciò che la vita riserva di fronte a situazioni imbarazzanti”.

La commedia è stata già rappresentata al teatro “Garibaldi di Lucera” il 18 e 19 dicembre scorsi, con notevole partecipazione e gradimento del pubblico.

“Il Baffo-OdV – spiega Di Capua - è un’associazione di volontariato costituita nel febbraio 2019 da un gruppo di persone unite dalla passione per la recitazione. I volontari si dedicano al teatro eduardiano, ma partecipano attivamente anche ad eventi culturali e di pubblica utilità. Il 29 e 30 gennaio scorsi abbiamo realizzato il progetto ‘Masterclass di recitazione teatrale’, per inaugurare un laboratorio e promuovere la diffusione della cultura teatrale, un’attività dalla grande valenza educativa sia per gli adulti che per i bambini”.

Lo spettacolo che sarà messo in scena al Teatro del Fuoco è sostenuto dal CSV Foggia nell’ambito dell’“Avviso Promozione del Volontariato”; per info sugli inviti, contattare l’associazione o il Centro di Servizio al Volontariato.



Per ulteriori informazioni:

Il Baffo

cell.: 329.0204528

fb: Gruppo Teatrale “IL BAFFO”