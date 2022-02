5 6 febbraio - Dino Abbrescia e Gianluca Gobbi a Monopoli per la commedia 'Vamos' 05/02/2022 VAMOS

UNA CRIME STORY TUTTA DA RIDERE AL TEATRO RADAR DI MONOPOLI

DINO ABBRESCIA E GIANLUCA GOBBI NEI PANNI DI DUE SGANGHERATI CRIMINALI

5 – 6 febbraio 2022 | Via Magenta 71, Monopoli



Dopo il debutto nazionale al Teatro Kismet di Bari, Dino Abbrescia e Gianluca Gobbi tornano a vestire i panni di Mimmuccio e Michele sul palcoscenico del Teatro Radar di Monopoli. Sono i protagonisti di Vamos, una crime story tutta da ridere in programma nello storico cineteatro sabato 5 febbraio alle ore 21 e domenica 6 febbraio alle ore 18 per il nuovo appuntamento della Stagione teatrale 2021.22 di Teatri di Bari, a cura di Teresa Ludovico.

Nella produzione Aygor Production, con la regia di Susy Laude, scopriremo come andrà a finire il tentativo dello sgangherato criminale Mimmuccio (interpretato da Abbrescia) di affrancarsi dopo quasi 30 anni dal controllo di Mazinga, boss che gestisce il mercato della cocaina tra il Basento e la Puglia. Una scelta presa nel giorno del suo cinquantesimo compleanno: cambiare vita e, con i risparmi che ha messo faticosamente da parte, lasciare il suo paese e la sua terra natia per raggiungere le mitiche isole Galapacos. Riuscirà a coinvolgere il suo più caro amico Michele (interpretato da Gianluca Gobbi), anch’egli alle dipendenze del boss Mazinga? Lo scopriremo a teatro, tra colpi di scena e situazioni comiche ambientate in una Gomorra in salsa pugliese.

Biglietti a partire da 22 euro, disponibili al botteghino del teatro (via Magenta 71, Monopoli) e sul circuito online Vivaticket.com. E per chi possiede la cashback card di Teatri di Bari, riavrà il 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android).

Per informazioni si può inviare una mail a info@teatroradar.it o chiamare il numero 335 756 47 88. Maggiori dettagli sulla Stagione 2021.22 e il botteghino sul sito www.teatridibari.it.