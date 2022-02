Riflettori puntati sulla crescita dell’Azienda Puglia attraverso le ricerche e sondaggi dell’Osservatorio Mass Media 02/02/2022 Riflettori puntati sulla crescita dell’Azienda Puglia attraverso le ricerche e sondaggi dell’Osservatorio Mass Media Società e Mercato, punto d’incontro tra mass media, imprese e giovani laureati. I risultati che il Sistema Puglia ha raggiunto nel panorama economico nazionale ed internazionale saranno illustrati a Bari nel corso del Convegno “Comunicare l’Impresa in Puglia - casi, idee, opportunità”, lunedi 31 gennaio 2022 in diretta streaming sulla piattaforma Zoom.

Il convegno annuale è uno dei tre obiettivi che si prefigge l’Osservatorio, un progetto innovativo del Centro Studi Comunicare l’Impresa in sinergia con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università ‘Aldo Moro’ di Bari. L’idea nasce dal Centro Studi “Comunicare l’Impresa” che negli ultimi trent’anni ha svolto un monitoraggio costante dei casi di impresa pugliesi più interessanti in fatto di comunicazione, e ha condotto studi e ricerche a proposito di trend, idee e opportunità. Un percorso che si è arricchito con le indagini quanti-qualitative riferite ai diversi settori economici coordinate dalla professoressa Letizia Carrera, docente di Sociologia e Sociologia urbana, e direttrice scientifica dell’Osservatorio.

Le analisi si avvalgono della possibilità di riferirsi a una rete complessa che si è andata strutturando negli ultimi vent’anni in Puglia.

Gli atri due campi di azione dell’Osservatorio sono lo studio di trend (in fatto di comunicazione e mercati internazionali, con l’utilizzo di sondaggi e ricerche) e, sulla base di questo, l’erogazione di servizi come i progetti di comunicazione ad hoc per le aziende.

“Comunicare l’Impresa in Puglia” è un talk show e rappresenta un’occasione di confronto tra alcuni ‘capitani d’impresa pugliesi’ protagonisti sul territorio, che si misurano sulle strategie di comunicazione e di innovazione, illustrando mezzi adottati e idee e risultati conseguiti, spesso in un’ottica di internazionalizzazione della propria azienda, a partire dall’analisi delle proprie case-histories.

Un’intensa giornata (9.30-13.00-14.00-17.30) con diversi tavoli di lavoro che prevede il coinvolgimento di imprenditori, docenti universitari e professionisti della comunicazione: Stefano Bronzini, Alex Abate, Francesco Alicino, Alessandro Ambrosi, Giuseppe Carbonara, Letizia Carrera, Matteo Colamussi, Michele Emiliano, Giancarlo Fiume, Sergio Fontana, Lucia Forte, Francesco Maggiore, Vincenzo Magistà, Verena Malfertheiner, Michele Mirabella, Paolo Ponzio e Daniela Vinci.

Protagonisti saranno anche i mass media, analizzati come gli elementi strategici su cui investire: Il convegno, infatti, vede la collaborazione del TgR Puglia e del Tg Norba24.

I giovani laureati e laureandi infine saranno un’altra parte attiva dell’evento in quanto promotori di idee innovative e di nuove strategie.

La giornata di studi si conclude con uno spin-off, “Contaminazioni per lo sviluppo di un Project Work”, condotto in diretta streaming da Michele Mirabella (17.30-19.30). Le imprese partecipanti al centro di una sfida per giovani talenti selezionati che focalizzano il proprio impegno sulle proposte d’innovazione delle aziende.

Per la partecipazione degli studenti del Dipartimento di Ricerca e di Innovazione Umanistica al convegno saranno concessi crediti formativi universitari. A tutti coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per l’iscrizione all’evento, del tutto gratuita, occorre rivolgersi al Centro Studi Comunicare l’Impresa tel 080 5026844 – mail info@comunicareimpresa.com - www.comunicareimpresa.com.