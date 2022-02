Immagine: © Simone De Luca 9 febbraio - Michele Placido LA BOTTEGA DEL CAFFÈ di Carlo Goldoni al teatro Giordano di Foggia 09/02/2022 La Bottega del caffè”

Regia Paolo Valerio



MICHELE PLACIDO E LA COMPAGNIA INCONTRA IL PUBBLICO ALLE ORE 19

Una piazzetta veneziana affollata di personaggi: gli abiti sono settecenteschi, ma potrebbero essere sostituiti da jeans e felpe, perché “La bottega del caffè” parla anche della società di oggi.



La commedia di Carlo Goldoni diretta da Paolo Valerio con Michele Placido, va in scena martedì 8 febbraio alle ore 21 al teatro Giordano di Foggia nell’ambito della stagione del Comune organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Lo spettacolo è in sostituzione de “Il nodo” con Ambra Angiolini, i biglietti e gli abbonamenti già acquistati sono validi per questa nuova data.

Prima dello spettacolo, alle ore 19, Michele Placido e tutta la compagnia incontrano il pubblico nella sala Fedora del teatro Giordano di Foggia, modera Enrico Ciccarelli, giornalista (ingresso libero).



SCHEDA SPETTACOLO

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production,

Fondazione Teatro della Toscana

Michele Placido

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

di Carlo Goldoni

e con (in o. a.) Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna

Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio,

Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos

scene Marta Crisolini Malatesta

costumi Stefano Nicolao

luci Gigi Saccomandi

musiche Antonio Di Pofi

movimenti di scena Monica Codena

regia PAOLO VALERIO



«Il luogo della scena, che non cambia mai, merita qualche attenzione: è una piazzetta nella città di Venezia. Di fronte vi sono tre botteghe: quella in mezzo è un caffè, quella a destra è occupata da un parrucchiere e l’altra a sinistra da un biscazziere. Da una parte, viè fra due calli, una casetta, abitata da una ballerina, dall’altra una locanda». È lo stesso autore a descriverci nei Memoires la scena con perfetta unità di luogo, in cui si svolge La bottega del caffè: una commedia che da subito si annuncia corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano. Quante vanità, speranze, delusioni scorrono dunque davanti agli occhi di Ridolfo, il saggio proprietario della caffetteria e quante vicende arrivano all’orecchio malizioso di Don Marzio, nobile napoletano che sorseggiando il caffè osserva questo piccolo mondo e si diverte a manipolarne i destini. Al personaggio – che in questa nuova edizione firmata da Paolo Valerio sarà interpretato da Michele Placido, un grande e carismatico protagonista del mondo dello spettacolo italiano – Goldoni assicura una decisa e intrigante centralità.



Info teatro giordano

botteghino tel. 0881.792908 www.teatrogiordano.it – www.teatropubblicopugliese.it – appteatrogiordano