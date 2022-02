Terlizzi (Bari) - La città è vuota, ripartiamo dal MAT dal 6 febbraio 05/02/2022 La città è vuota, ripartiamo dal MAT

Tutt* MAT: l’open day della realtà quotidianamente attive nelle stanze del laboratorio urbano terlizzese.



Il 6 FEBBRAIO riaprono le porte del MAT per permettere a tutte le attività di ripartire con una giornata colma di attività gratuite che raccontino la vita quotidiana dello spazio e delle realtà che ogni giorno popolano le stanze del laboratorio urbano terlizzese.



Il MAT ha attraversato in questi due anni una quantità innumerevole di fasi in cui districarsi con normative diverse, gradi di allerta diversi, possibilità e necessità sempre nuove, annullamenti, rinvii, conferme, nuovi rinvii. Il soggetto promotore Collettivo Zebù ha provanto in maniera costante a reinventare il suo entusiasmo e la sua sfida cercando modalit per garantire sempre l'apertura e la continuità dei servizi e delle attività che il MAT ospita.



Non perdere l'entusiasmo ed evitare di disperdere i gruppi di lavoro attivi, le realtà associative, i gruppi informali, i progetti coinvolti con il tempo all'interno dello spazio è sicuramente la necessità più grande alla base di ogni (ennesima) ripartenza.



Il 6 febbraio tutte le realtà attive nel ripartono con forza con un evento collettivo presentando delle pillole di ogni singola realtà attività nello spazio: i libri di Un Panda sulla Luna, gli allievi Fucina del Suono - molto più di una scuola di musica, le produzioni editoriali Almanacco Press, il progetto INTRECCI della Sartoria, i suoni del REH - Recording Studio, le prelibatezze di Musa al Mat, le birre artigianali di MAT Brewery, l'inclusività di WondeRadio, le esperienze di MAT teatro, le opportunità di SMILE Puglia saranno protagonisti e vi racconteranno tutte le bellezze che vi aspettano nei prossimi mesi fino all'estate.



“Sentiamo la responsabilità di portare avanti il nostro progetto di rigenerazione culturale e sociale della città. È stato un anno complesso ma ci ha dato anche del tempo per guardarci intorno, riprogrammare e ampliare le nostre attività. Abbiamo la necessità oggi di ritornare ad essere luogo in cui chiunque può trovare l’opportunità di vivere le proprie passioni in percorsi che hanno la naturale propensione ad intrecciarsi con gli altri. L’occasione di ricominciare parte dall’idea di spazio aperto della città che è in grado di costruire collettivamente “un senso” e condividere significati.”



ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO :



𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟏𝟔:𝟎𝟎 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐝 𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐯𝐨𝐜𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐒𝐩𝐚𝐠𝐧𝐮𝐥𝐨: Come funziona la lettura? Come faccio a comunicare le mie emozioni mentre leggo a qualcun altro? Come posso farmi seguire mentre leggo? Attraverso la lettura dei primi capitoli di un romanzo misterioso, proveremo a rispondere a questi e a molti altri interrogativi. L’approccio esperienziale metterà subito in gioco i partecipanti al laboratorio, nella riscoperta di un’attività molto antica che dà numerosi benefici e favorisce lo sviluppo del sé.

Max 20 partecipanti

𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 VIA WHATSAPP 3284545717 (indicare nome e cognome);



𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐎𝐑𝐄 𝟏𝟔:𝟑𝟎 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟏𝟖:𝟑𝟎 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐑𝐄𝐇 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨: Sapevi che per fermare le tue idee musicali e renderle finalmente piacevoli spesso non hai bisogno di attrezzature estremamente costose?

Insieme capiremo come poter creare un home studio con un budget molto ridotto, quali tecniche adottare e quali software possedere. Molti degli strumenti che ti servono per dare vita alla tua musica sono gratuiti e affronteremo un percorso per poter scegliere i software giusti, il workflow corretto, capiremo quali sono i tasselli fondamentali per produrre e registrare la tua musica ed essere attento alle tue tasche senza rinunciare alla qualità.

Cosa si nasconde dentro una scheda audio? Un microfono? Quali monitor acquistare? Esistono degli standard da rispettare? La mia stanza è troppo piccola o troppo grande? Potrai porci tutte le tue domande e saremo felici di cercare le risposte adatte alle tue esigenze.

𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈: https://forms.gle/7tJbDLQ1yGhMcYZy9 ;



𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟏𝟕:𝟎𝟎 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟐𝟎:𝟎𝟎 "𝐑𝐀𝐊𝐎𝐍𝐓𝐈": Sessioni di gioco e presentazione di "RAKONTI" il gioco da tavola targato AlmanaccoLudos e sviluppato da Francesco Binetti e illustrato da Albhey Longo.

In RAKONTI i giocatori sono chiamati a servirsi della propria immaginazione per elaborare e raccontare una storia basata sugli elementi scenici – oggetti, luoghi e personaggi – presenti sulle carte. RAKONTI è stato prodotto e stampato in tecnica risografica da Almanacco press, nel percorso di Pin giovani.



𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐅𝐔𝐂𝐈𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐔𝐎𝐍𝐎: Negli scorsi 2 anni il progetto formativo @fucina del suono non si è mai fermato. Fucina del Suono h continuato a promuovere la musica come baluardo dell’importante esigenza di socialità, scoperta e crescita dei suoi giovanissimi allievi con lezioni di musica individuali e collettive, esperienze di produzione e laboratori tematici.



O𝐑𝐄 𝟏𝟖:𝟑𝟎 - 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎:

“Focus Puglia” è una particolare rassegna dedicata a scrittor* ed editor* della nostra regione, organizzata da Panda Sulla Luna. Per il 6 febbraio sarà nostra ospite la casa editrice BESA con la scrittrice 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐮𝐦𝐛𝐨 e il suo ultimo romanzo “Hai avuto la mia vita”.

In molti conoscono la storia del barbaro assassinio di Lev Trotsky per mano di Ramón Mercader del Río, agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico.. Tuttavia pochi sanno che per avvicinarsi il più possibile alla casa di Trotsky, esiliato in Messico, e poter attuare il suo piano, Mercader si infiltrò nella vita di una donna, un’ebrea americana segretaria e traduttrice di Trotsky, Sylvia Ageloff. L’autrice dà voce a questo personaggio straordinario, raccontandoci la sua vita tra impegno politico e sociale, il suo idealismo ma soprattutto la sua fragilità, la disperazione e la forza di riscattarsi da un destino manovrato.



𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐎𝐑𝐄 𝟐𝟎:𝟎𝟎 𝐖𝐎𝐍𝐃𝐄𝐑𝐀𝐃𝐈𝐎 𝐋𝐈𝐕𝐄: WondeRadio presenta una edizione straordinaria di 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐬𝐚 – il programma di viaggi e culture dal mondo – che, nel centenario della nascita di 𝐏𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐏𝐚𝐬𝐨𝐥𝐢𝐧𝐢 (1922-2022), si metterà sulle tracce del grande scrittore e cineasta bolognese.

Ripercorreranno per parole e musica, come nostra tradizione, i principali “luoghi” di Pasolini, dalla Roma papalina e monumentale alle amate borgate, dal Friuli materno all’adorata Africa, dal fascino postmoderno di New York a quello antico dell’Iran, tessendo una trama ricca di suggestioni critiche, rimandi culturali, connessioni poetiche che contribuiranno a illuminare la complessa e controversa figura di PPP.

Lo faranno aprendo gli spazi della radio, per uno show live che – oltre ad essere ascoltabile, come sempre, in streaming e in podcast – sarà impreziosito dalla presenza del pubblico.

Siete tutti invitati a partecipare raccontando, in presenza e sui nostri canali social, il vostro punto di vista su uno degli autori più importanti del Novecento.



ORE 21:00 PRIMO ASSAGGIO DELLA PRIMA COTTA DI MAT BREWERY: Come nasce una birra artigianale? Quali sono le tappe che trasformano malto d’orzo, lieviti, luppoli e spezie in una bevanda dal sapore intenso? Venite a scoprire e a fare un giro nel nostro laboratorio! MAT Brewery - il lato sociale della birra – è il progetto nato grazie al finanziamento della Regione puglia politiche giovanili “Spazi di prossimità”.



𝐈𝐍𝐓𝐑𝐄𝐂𝐂𝐈: Sai che al MAT c’è una piccola sartoria che è divenuta luogo di incontro e di scambio di esperienze, di chiacchiere e di competenze? Si chiama Intrecci e con il vostro aiuto vogliono mettere insieme il recupero di materie prime o semilavorate, la passione per il cucito, il valore delle persone e creare qualcosa di unico con tante storie da raccontare. Porta con te i tuoi attrezzi del mestiere (filati, aghi, abiti da reinventare, tele, ferri) ed insieme reinventerete ed imparerete nuove tecniche del cucito.



Potrete fare aperitivo con le delicatezze fuori menù di 𝐌𝐮𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐭 e assaggiare la prima birra di 𝐌𝐚𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐰𝐞𝐫𝐲!



PRESENTAZIONI DEI NUOVI LABORATORI E CORSI DI FORMAZIONE ACCREDITATA:

- 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 "𝐈𝐧𝐭𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢";

- 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐋𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫𝐨𝐧𝐞;

- 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐒𝐌𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚;



info: 3479651622