VA AL NOCI IL BIG MATCH DELLA 15^ GIORNATA 06/02/2022 NOCI - Sconfitta per 7 reti a 5 della Erredi Audace Monopoli nel big match della 15^ giornata di campionato in casa della capolista Futsal Noci. Un match ricco di emozioni dal primo all’ultimo secondo, con i padroni di casa che hanno dimostrato la loro superiorità riuscendo ad amministrare abbastanza bene il match tenendosi sempre in vantaggio contro un Audace che ha retto molto bene il gioco provando a tenere il match sempre aperto.



Nel primo tempo i padroni di casa chiudono sul 3-1 rifilando due reti in meno di un minuto con Bardan tra l’8’ e il 9’ e portando a tre le reti con Ferdinelli al 14’. Pochi secondi dopo Rodrigo accorcia le distanze.



Nella ripresa dopo neanche un minuto il Noci segna la quarta rete con Garcia. L’Audace non si demoralizza e al 5’ accorcia nuovamente con capitan Giannuzzi. Due minuti più tardi arriva la quinta rete dei locali ancora con Bardan. Al 10’ arriva il 5-3 su calcio di rigore per i gialloblu messo a segno da Lara. Nel momento migliore per l’Audace arriva la rete del 6-3 al 15’ ancora con Ferdinelli, e pochi secondi dopo è ancora lui a siglare dalla distanza a porta vuota il goal del 7-3. Nell’ultimo minuto arrivano altre due reti con un gran tiro di Lara dalla distanza e poco dopo di Rodrigo. Finisce dunque 7-5. Nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno combattuto fino alla fine contro una squadra ben organizzata e ormai proiettata verso il meritato salto in Serie B.



Adesso testa a sabato prossimo per la semifinale contro il Taranto nella final four di Coppa Italia a Ruvo di Puglia.



FUTSAL NOCI 2019 - ERREDI AUDACE MONOPOLI 7-5 (3-1)

RETI: 3 Ferdinelli, 3 Bardan, 1 Garcia(N); 2 Rodrigo, 2 Lara, 1 Giannuzzi(M).



FUTSAL NOCI 2019: Ritorno; Zigrino, Nakano, Lippolis, Morea, Loperfido, Garcia, Castlelana, Bardan, Ferdinelli, Banegas; Casulli. All.: Di Bari.

ERREDI AUDACE MONOPOLI: Caramia; Cardone, Frascaro, Rodrigo, Giannuzzi, Ciavarella, Lara, Minoia, Crespo, Renna, Lacitignola; Lamacchia. All.: Giacovazzo.