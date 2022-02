Immagine: © Egidio Magnani 12 febbraio - Incontro dedicato a “L’Acquedotto pugliese – Nelle terre della sete” - Bari 11/02/2022 Sabato 12 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, secondo appuntamento-spettacolo del nuovo ciclo “Storia e metastoria – Osservatorio privilegiato” con l’incontro dedicato a “L’Acquedotto pugliese – Nelle terre della sete”, a cura di Carmelo Calò Carducci.

La storia della “nascita” dell’”Acquedotto Pugliese” è complessa, o comunque “non lineare”.

Risalendo addirittura ai Latini e al poeta Orazio (37 a. C.), va sottolineato quanto quest’ultimo scrive negli Epodi (III, versi 15 e 16) riferendosi a Mecenate, dopo essere tornato da Brindisi. La traduzione in italiano corrente può essere la seguente: “né giammai tanta aria calda del cielo si impadronì della Puglia sitibonda”.

La necessità di acqua della nostra Regione (calcarea e poco capace di trattenere il liquido vitale in superficie) rese necessaria la costruzione di un Acquedotto già ai Romani.

Nel XIX secolo la situazione era insostenibile anche per il ripetersi di tragiche epidemie di colera.

Nel 1865 un ingegnere minerario, Francesco Zampari, originario di Cividale del Friuli, e di stanza a Napoli, visitò le sorgenti del fiume Sele e pensò a un utilizzo delle sue acque per risolvere il problema. Il suo primo progetto è del 1887, dopo una terribile epidemia di colera asiatico.

Da 1861 si erano ormai mossi i fatti collegati alla necessità di un acquedotto per la Puglia. Molti furono gli attori delle vicende che ne seguirono: tanti progetti e progetti; tanti “onesti”; tanti “profittatori”; una disputa, crudele e senza rispetto proprio nei confronti dello stesso Zampari (che morì di crepacuore il 26 maggio 1897); due progetti governativi; l’arrivo dell’acqua del Sele a Bari (24 aprile 1915).

Altri accadimenti si succedettero (non tutti onorevoli ed edificanti); ma la realtà dell’”Acquedotto Pugliese” (il “più grande del mondo” al momento della sua nascita) è un luminoso esempio di operosa produttività umana, capace di rendere sanata per sempre la “sete” della nostra Regione.

