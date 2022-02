[PHOTOGALLERY] FAL, RIAPERTA LINEA FERROVIARIA POTENZA S. MARIA-POTENZA INF. SCALO 07/02/2022 E’ stata riaperta questa mattina la tratta ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane tra Potenza Santa Maria e Potenza Inferiore Scalo chiusa il 2 agosto 2021 per consentire i lavori di realizzazione del sottopasso stradale di Via Roma. Ad oggi è terminata la parte ‘ferroviaria’ dei lavori del sottopasso ed è stato eliminato il passaggio a livello; continuano invece i lavori nella parte sottostante per la sistemazione dell’assetto viario e dei sottoservizi, per cui occorrerà ancora qualche mese.



Si tratta del terzo sottopasso realizzato da Fal a Potenza, dopo quelli di Via Angilla Vecchia e Via Calabria nell’ambito dei lavori per la realizzazione della metropolitana. Ad oggi sono stati eliminati ben 3 passaggi a livello, con conseguenti benefici sulla vivibilità cittadina, sulla sicurezza della circolazione ferroviaria, sul traffico automobilistico e sull’ambiente.



L’Azienda ringrazia i cittadini per la comprensione dimostrata nel sopportare i disagi dovuti alla presenza del cantiere e quelli dovuti alla sostituzione del servizio ferroviario con il servizio automobilistico, segno che tutti hanno compreso che, a fronte di qualche mese di disagio, sono state realizzate opere pubbliche importanti che vanno a migliorare sensibilmente la vivibilità cittadina, anche grazie al potenziamento del servizio metropolitano di Potenza.



Gli orari del servizio ferroviario sulla tratta riaperta questa mattina sono disponibili sulla APP, sulla pagina Facebook e sul sito internet aziendale.