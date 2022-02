27 febbraio - Torremaggiore (Foggia) - "RACCONTI FUORI SCENA - Il dietro le quinte della musica" 27/02/2022 "RACCONTI FUORI SCENA - Il dietro le quinte della musica" il nuovo progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Torremaggiore e l’Edrecords Studio di San Severo, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese

---

Un progetto innovativo, scritto e diretto da Edgardo Caputo, che andrà in scena domenica 27 febbraio, venerdì 4 marzo e domenica 6 marzo 2022 nella sala del consiliare del castello Ducale De Sangro di Torremaggiore (FG).

“Racconti fuori scena” è un viaggio tra storie e personaggi del cinema, della canzone, della Tv e del teatro in cui verrà mostrato (attraverso la proiezione di film, l'ascolto di canzoni, e la visione di trasmissioni televisive e spettacoli teatrali) il lavoro del musicista/compositore e di chi (autori, registi, coreografi, scenografi, ecc) non è noto al grande pubblico.



La sala del Castello Ducale di Torremaggiore diventerà per tre sere una grande cineteca multimediale in cui verrà illustrata, in modo semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, le fasi della produzione delle colonne sonora per il cinema, il lavoro in studio di registrazione per realizzare una canzone, l'ideazione delle sigle di celebri varietà tv e la scrittura delle commedie musicali che hanno fatto la storia del teatro italiano.



Ilenia Coppola (assessore alla cultura):" Sono stata praticamente attratta dal progetto dell'autore Edgardo Caputo ed il mio è stato subito un si nell'aderire e farlo nostro, affinché Torremaggiore si facesse città promotrice, grazie ad un grande Artista quale è Edgardo, di tutto ciò che concerne per davvero il mondo dello spettacolo inteso a 360 gradi : dalla nascita dell'idea alla messa in opera. Sarà proprio come essere sul set e lavorare insieme al Regista, all'attore, al compositore. Sarà essere Autore e spettatore allo stesso tempo attraverso uno scambio reciproco di emozioni e soprattutto di professionalità. Credo e spero vivamente che gli appassionati del mondo della musica, del teatro e dello spettacolo in generale di Torremaggiore e delle città vicine aderiscano con entusiasmo ed interesse "



Edgardo Caputo (autore): “E’ un progetto direi “sperimentale”, rivolto agli appassionati e agli amanti di musica / cinema / teatro, che vuole rivelare il “dietro le quinte” la parte cioè più “artigianale” del lavoro artistico. Spesso le cosiddette “guide all’ascolto” hanno come oggetto la musica lirica o sinfonica oppure sono pensate per i musicisti o gli addetti ai lavori. Rivolte quindi a una piccola nicchia.

In questo caso ho invece immaginato di raccontare, ad un pubblico più vasto, cosa accade lontano dai riflettori e per far questo sarò da solo (con un pianoforte ed un computer) a svelare segreti, aneddoti e storie di grandi professionisti che lavorano nell'ombra del backstage.”



I tre appuntamenti, con inizio alle ore 19.00, di “Racconti fuori scena” sono:



domenica 27 febbraio 2022

MUSICA e CINEMA – la colonna sonora



venerdì 4 marzo 2022

MUSICA e DISCOGRAFIA – la canzone



domenica 6 marzo 2022

MUSICA e TV/TEATRO – le sigle televisive e la commedia musicale



L’ingresso è gratuito e riservato ai possessori del super green pass.

Per informazioni: info@edrecords.it



Edgardo Caputo (pianista/tastierista/arrangiatore - produttore artistico/sound engineer)



Dopo una lunga attività di musicista live cominciata nella metà degli anni ’80, si avvicina ben presto alla produzione in studio di registrazione, in qualità di arrangiatore/compositore. Dopo aver prodotto gli arrangiamenti per “MISS ITALIA STORY”, la commedia musicale sul sessantesimo anniversario della nascita di Miss Italia, inizia una lunga collaborazione col produttore CARLO GARGIONI (Concato, Vanoni, Alexia, Barbarossa,Dee DeeBridgewater ecc) che lo porta a realizzare sonorizzazioni, jingles e sigle per le reti MEDIASET (CANALE 5, ITALIA 1, RETE 4).

Titolare dell’EDRECORDS STUDIO di San Severo, una delle venti sale di registrazione italiane (unica in puglia) ad esser stata convenzionata con la SIAE per il progetto SIAE CARD, produce musiche per progetti audiovisivi realizzati dalla RCS QUOTIDIANI (CORRIERE DELLA SERA/GAZZETTA DELLO SPORT) e collabora con la ENJOY PRODUCTION & EDITION di Parigi per la produzione di musiche originali per la TV francese.

Nel 2012 è al prestigioso CLUB TENCO per la produzione dell’album “TRENTATRE’ ED ALTRE STORIE DEL GARGANO” del cantautore Nicola Giuliani, con il quale si esibisce dal vivo al MEDIMEX (Fiera delle musiche del mediterraneo) ottenendo ampi consensi di critica. Per questa produzione, in qualità di arrangiatore e produttore artistico, viene anche intervistato da STRUMENTI MUSICALI, la storica rivista italiana dedicata ai professionisti dell’ambito discografico.

Produce music library per la SOUNDIVA di Milano, struttura di produzione leader nel mercato internazionale e dal 2015 collabora con XFACTOR (edizione SKY) nella selezione di artisti emergenti. Ad aprile 2016 la sua sala di registrazione, l’EDRECORDS, è in copertina su AUDIOFADER, la più importante rivista italiana mensile dedicata all’audio professionale ed alla produzione in studio. Attualmente, oltre all’attività discografica, tiene corsi e seminari tra cui il CORSO DI PRODUZIONE MUSICALE accreditato dal MINISTERO DEI BENI CULTURALI per il progetto BONUS CULTURA (18 app).