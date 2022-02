Il 10 febbraio torna il Caffè della Sostenibilità, ospite il prof. Domenico Laforgia 08/02/2022 TORNA IL “CAFFÈ DELLA SOSTENIBILITÀ” –

Appuntamento il 10 febbraio alle 18:00 in diretta streaming. Ospite il prof.

DOMENICO LAFORGIA



Al via l’edizione 2022 del "Caffè della sostenibilità", iniziativa del Distretto Regionale pugliese delle Energie Rinnovabili e dell’Efficienza Energetica “La Nuova Energia” e patrocinato dalle cinque Università pugliesi e dall’ATI (Associazione Termotecnica Italiana sezione Puglia e Basilicata).



Il Caffè della sostenibilità è un evento dibattito, rivolto a imprese, istituzioni, corpi intermedi e società civile che fornisce uno spazio di discussione e di riflessione partecipata, autorevole e indipendente sui temi portanti dello sviluppo sostenibile e responsabile nello scenario post coronavirus.



Il primo evento del 2022, in diretta streaming giovedì 10 febbraio alle ore 18:00 vedrà ospite:



il prof. Domenico Laforgia,

Presidente di Acquedotto Pugliese SpA, Ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente, già Rettore dell'Università del Salento, già Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia



al quale

- il dott. Beppe Bratta, Presidente del Distretto

- il prof. Riccardo Amirante, Vice presidente del Distretto ed Ordinario di sistemi energetici presso Politecnico di Bari;

- il prof. Giuseppe Starace, Presidente del CTS del Distretto e Ordinario di Fisica Tecnica presso la Università LUM Giuseppe Degennaro



porranno domande per affrontare temi di attualità relativi allo sviluppo sostenibile, al PNNR e alle misure legate alla transizione energetica e ambientale.



La diretta streaming è prevista il giorno 10 febbraio a partire dalle ore 18,00 su:

- pagina ufficiale del Distretto https://www.facebook.com/distrettonuovaenergia/o

- sito www.lanuovaenergia.it,

- canale Youtube “il caffè della sostenibilità”



“Dopo gli ottimi risultati e le numerose attestazioni di stima ricevute in occasione degli appuntamenti del 2020 e 2021 con illustri e autorevoli ospiti – dichiara Giuseppe Bratta, Presidente del Distretto La Nuova Energia - inauguriamo il 2022 con l’intervista a una personalità pugliese “top” come il prof. Domenico Laforgia, con cui dialogheremo in maniera chiara e competente sui temi di attualità legati allo sviluppo ambientale ed energetico, con uno sguardo agli scenari futuri ipotizzabili”.



http://www.facebook.com/distrettonuovaenergia/live/

http://lanuovaenergia.it//



Per sottoporre quesiti al prof. Laforgia, inviare email a: segreteria.distretto@lanuovaenergia.it.