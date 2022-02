ORSARA DI PUGLIA (Fg) - Il talento di Anna Lucia, Orsara si complimenta e punta tutto sulla scuola 11/02/2022 Il talento di Anna Lucia, Orsara si complimenta e punta tutto sulla scuola

Secondo posto per la studentessa orsarese nel concorso artistico-letterario del Perugini

“La scuola e i ragazzi sono la prima priorità, continueremo col programma di Scuola Felice”



ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Si chiama Anna Lucia Mastropieri e ha 11 anni la studentessa orsarese a cui è stato assegnato il secondo premio del Concorso artistico-figurativo-letterario “Abbraccio”, indetto dal Liceo Artistico Perugini di Foggia, al quale hanno partecipato le scuole medie di tutta la provincia. Lei, che frequenta la 1a “C” nella sede orsarese della Scuola Media Virgilio Salandra, si è aggiudicata il premio riservato al secondo posto della sezione letteraria, presentando la poesia intitolata “Due cuori che si toccano”.



A farle i complimenti, c’è anche il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce: “Congratulazioni ad Anna Lucia che ha reso fieri i suoi familiari, dirigenti e docenti della scuola e tutta la Comunità di Orsara di Puglia. Fa piacere che sul podio della sezione letteraria ci siano due giovanissimi ragazzi dei Monti Dauni: Antonio Campanaro di Biccari, che si è classificato primo, e la nostra Anna Maria classificatasi seconda a pari merito con Maria Sole della Feltre-Zingrelli di Foggia. Naturalmente, complimenti anche a loro da parte mia. Un bel segno di vitalità e speranza arriva dunque anche dai nostri paesi, dove si affrontano tante difficoltà, ma si continua a lavorare e a credere nel futuro rappresentato dalle nuove generazioni”.



“Nella scuola e per la scuola abbiamo investito, e continuiamo a farlo, ogni risorsa possibile, soprattutto quelle derivanti dai bandi a cui partecipiamo puntualmente e che negli ultimi 10 anni hanno visto il Comune di Orsara di Puglia tra quelli capaci di acquisire fondi regionali e statali utili a migliorare le strutture, a sostenere l’ammodernamento degli istituti scolastici. Con i programmi comunali ‘Scuola Felice’ e ‘Scuola Sicura’”, ha ricordato Tommaso Lecce, “abbiamo sostenuto il diritto allo studio sia delle famiglie con maggiori difficoltà sia degli studenti più meritevoli, attraverso contributi e borse di studio. Ci crediamo moltissimo, perché ai ragazzi vanno dati tutti gli strumenti necessari a formarsi nel migliore dei modi, così da poter avere più possibilità di costruire un presente e un futuro migliori. Risultati come quello conseguito da Anna Lucia ci incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa, e richiamano l’attenzione delle istituzioni regionali, statali ed europee sulla necessità di aiutare i comuni delle aree interne a valorizzare talento e aspirazioni dei giovani che vivono nei paesi più piccoli come il nostro”.