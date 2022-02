Ruvo di Puglia (Bari) - L'AUDACE MONOPOLI SALUTA LA COPPA: BRUTTO KO COL TARANTO 13/02/2022 Pesante sconfitta nella semifinale di Coppa Italia nella Final Four al PalaColombo di Ruvo di Puglia per una irriconoscibile Erredi Audace Monopoli contro il Taranto per 8 reti a 2.

Nella prima parte di gioco la squadra allenata da mister Giacovazzo è andata sotto di ben cinque reti, e solamente nel finale è riuscita ad accorciare con Crespo e Rodrigo.

Nella ripresa l’Audace ha provato in tutti modi a riaprire il match senza riuscirci, neanche col quinto uomo di movimento, dato che il Taranto ha amministrato bene il vantaggio riuscendo ad allungare e portandosi sull’8-2 finale. Termina dunque così il cammino in Coppa Italia.

Adesso testa al campionato dove l’Audace salterà il turno casalingo di martedì contro il Brindisi (rinviato a mercoledì 23 alle 21:00), mentre sabato prossimo ci sarà la sfida esterna contro l’Eraclio a Margherita di Savoia.