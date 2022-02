Immagine: © Egidio Magnani Anche Copertino ha il suo Patto per la lettura, avrà sede presso la Biblioteca comunale 13/02/2022 Avrà sede presso la Biblioteca comunale; al Comune il coordinamento dell’iniziativa





Anche Copertino ha il suo Patto locale per la lettura, promossodal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo. Si tratta di uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro esteso a istituzioni pubbliche e soggetti privati che considerino la pratica virtuosa del leggere una risorsa strategica su cui investire, nonché un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta.



Il Patto punta infatti ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare l’abitudine nei confronti di chi ha un rapporto sporadico con i libri, allargando la base dei lettori tradizionali. La lettura è infatti strumento indispensabile per maturare una cittadinanza responsabile, basata su una società democratica, libera, creativa e capace di supere le barriere generazionali, sociali, culturali, linguistiche e gli stereotipi, ma anche elemento di coesione e inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa. Il Patto per la lettura ha dunque come obiettivo principale la creazione di un rapporto sinergico tra tutti i protagonisti della filiera culturale sul territorio: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, scuole, università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società e per lo sviluppo economico e sociale della città.



Il luogo di coordinamento individuato dall’Amministrazione comunale di Copertino, su cui ricadrà il compito di monitorare e sostenere l’iniziativa, è la Biblioteca comunale, dove da anni - com’è noto - il Comune promuove la pratica della lettura attraverso molteplici attività, anche attraverso una capillare collaborazione con le scuole e con le associazioni del territorio. Per garantire un’azione coordinata e congiunta da parte dei soggetti aderenti al Patto verrà costituito inoltre il tavolo di coordinamento “Copertino che legge”, al quale parteciperanno diversi soggetti in rappresentanza dei vari ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e degli attori culturali firmatari del Patto. Il tavolo si riunirà almeno una volta l’anno per definire il piano biennale degli obiettivi, monitorare l’andamento delle attività e individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di progetto, nonché promuovere e sollecitare azioni atte a favorire la più ampia adesione al Patto stesso.



È prevista la possibilità di accogliere nuove domande di adesione da parte di soggetti presenti sul territorio, e di collaborazione con altri comuni e soggetti del territorio regionale, nazionale o internazionale, sempre al fine di realizzare attività e programmi di promozione della lettura e allargare la base dei lettori.L’adesione formale è aperta a tutti gli organismi che condividono i contenuti del Patto e può avvenire in qualsiasi momento, sottoscrivendo e inviando all’Amministrazione comunale la scheda di adesione predisposta per l’accordo.



Questi, al momento, i firmatari del Patto locale per la Lettura di Copertino





1. Direzione Regionale Musei Puglia – Bari

2. Istituto Istruzione Superiore “V. BACHELET” – Copertino

3. Liceo Statale “DON TONINO BELLO” – Copertino

4. Istituto Comprensivo Polo I “Gianserio Strafella” – Copertino

5. Istituto Comprensivo S. Giuseppe da Copertino – Copertino

6. Istituto Comprensivo “Magistrato G. Falcone” – Copertino

7. GAL “Terra D’Arneo srl” – Veglie (LE)

8. Associazione Pro Loco “F. Verdesca” – Copertino

9. Associazione culturale APS “Veleracconto” – Copertino

10. Associazione APS “Quarantadue” – Copertino

11. Cantina Sociale Cooperativa di Copertino S.C.A. – Copertino

12. Edizioni Esperidi di Martino Claudio – Monteroni di Lecce (LE)

13. Francesca Pagano – Copertino