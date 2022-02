New Mater Volley Castellana Grotte - Troppo Bergamo per il Castellana: Bcc ko sul campo della capolista 13/02/2022 Troppo Bergamo per il Castellana: Bcc ko sul campo della capolista



Tanta Agnelli Tipiesse Bergamo, poca Bcc Castellana Grotte nel big match del weekend dedicato ai recuperi delle gare rinviate ad inizio gennaio nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Finisce 3-0 (25-19, 25-20, 25-20) al Pala Pozzoni di Cisano la gara valida per il recupero della 14esima giornata.



La capolista Bergamo conquista la sua nona vittoria in casa su nove partite interne giocate e allunga in classifica. Castellana, invece, incappa nella sua quinta sconfitta stagionale, la terza di fila in trasferta dopo quelle di Porto Viro e Mondovì.



Agnelli Tipiesse superiore a muro (13 a 1 i punti nel fondamentale), in battuta (6 ace a 4) e in attacco (57% contro 48%) e orchestrata al meglio dal regista Finoli, Bcc mai capace di trovare le alternative alle proposte offensive dei padroni di casa (Terpin 19, Pierotti 13 e Padura Diaz 12 punti sul tabellino finale). Ai gialloblù non bastano i 12 di Theo Lopes e gli 11 di Borgogno (quest’ultimo sicuramente tra i migliori in campo per gli ospiti, assieme a Toscani che ferma le sue percentuali di ricezione al 92% di positive e al 54% di perfetta). Ha provato a cambiare tanto Gulinelli, inserendo nel corso della partita Santambrogio, Arienti, Zanettin e Tiozzo, ma senza trovare adeguati riscontri alla prestazione.



Castellana Grotte tornerà in campo già mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 20, quando in Puglia arriverà la Bam Acqua San Bernardo Cuneo per il recupero del 15esimo turno: occasione immediata di cancellare la prestazione opaca del Pala Pozzoni e rilanciarsi in campionato.



FORMAZIONI - Il Bergamo di Graziosi in campo con Finoli regista, Padura Diaz opposto, Pierotti e Terpin schiacciatori, Larizza (al rientro) e Cargioli centrali, D’Amico libero.

La Bcc Castellana di Gulinelli risponde con Izzo regista in diagonale con Theo, Fiore e Borgogno martelli (inizialmente in panchina l’ex Tiozzo), Presta e Truocchio al centro, Toscani libero.



CRONACA - Doppio ace di Fiore per il primo break: 2-5. Bergamo reagisce subito: Pierotti e Diaz a muro (6-5). Funziona ancora il muro di casa: Terpin per il 9-9. Ottimo Fiore con il bilanciere, efficace Terpin dalla banda: 12-12. Fase di stallo che si spezza con Terpin, il muro di Larizza e l’ace di Finoli: 16-12. Cambia la diagonale Gulinelli, ma Terpin e Larizza trovano gli ace del 18-13 e del 20-14. Dentro anche Tiozzo per sistemare la ricezione, ma l’Agnelli Tipiesse non si ferma: Pierotti e Terpin, con due a testa, chiudono il 25-19.



Padura Diaz e Pierotti a muro aprono il set: 4-1. Reazione Bcc con due di Borgogno, un paio di difese e Arienti: 10-9. Terpin tiene Bergamo avanti (12-10), Zanettin e Padura Diaz da posto due: 14-12. Bergamo è brava e fortunata: la difesa di Cargioli si incastra tra le linee a fondo campo, Finoli inventa ad una mano per Terpin: 17-14. Due di Larizza per il break del 19-15, Theo a muro per il 19-17. Due di Pierotti per il 21-18 e, questa volta, arriva anche l’ace di Padura Diaz: 22-18. La Bcc ci prova fino alla fine con Theo (23-20), ma Bergamo chiude presto il 25-20 con Larizza.



Bergamo con Pierotti, Castellana con Borgogno (5-3) ad inizio terzo. Agnelli sempre efficace a muro, Borgogno tiene su la Bcc: 7-5. Terpin e Theo: tre di fila a testa (11-9). Cargioli a muro per un altro break (12-9), l’ace di Arienti per una speranza: 12-11. Bergamo allunga (15-12), Castellana spreca la free ball del pareggio e si ritrova sul 17-14. Finoli a muro, Izzo di prima. 18-15. La parallela di Theo e il block out di Tiozzo sono le ultime scosse Bcc (19-17), poi solo Agnelli Tipiesse: due di Terpin (21-17), Pierotti dalla banda e l’ace di Padura Diaz per il 25-20.





TABELLINO



Agnelli Tipiesse Bergamo - Bcc Castellana Grotte 3-0

25-19 (25’), 25-20 (27’), 25-20 (27’)



Bergamo: Finoli 2, Pierotti 13, Cargioli 3, Padura Diaz 12, Terpin 19, Larizza 7, D’Amico (L), Mancin. ne Cioffi, Ceccato, Abosinetti, Baldi, De Luca (L).

All. Graziosi, II all. Busi, ass. All. Carenini, scout Bigoni

Battute vincenti/errate: 6/12

Muri: 13

Ricezione positiva/perfetta: 61/41. Attacco: 57

Errori gratuiti: 5 att / 4 ric



Castellana: Izzo 1, Fiore 8, Presta 1, Theo Lopes 12, Borgogno 11, Truocchio 1, Toscani (L), Santambrogio, Zanettin 2, Tiozzo 2, Arienti 3. ne De Santis (L), Capelli.

All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Battute vincenti/errate: 4/15

Muri: 1

Ricezione positiva/perfetta: 61/41. Attacco: 48

Errori gratuiti: 3 att / 6 ric



Arbitri: Michele Brunelli di Falconara Marittima (An), Andrea Clemente di Parma.