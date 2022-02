Appuntamenti a cura di PugliArte a Bari - Bitonto - Lucania Trekking - dai Laghi di Monticchio al Monte Vulture 15/02/2022 Programma culturale del fine settimana. Vi proponiamo tantissime esperienze dai musei ai boschi, dagli arabi ai palazzi eclettici. Vi aspettiamo numerosi. Qui i dettagli:





*Venerdì 18 ore 17.30 appuntamento con “La poesia di Bari: Di Arco in Arco”*Se vi incuriosisce esplorare le più antiche e caratteristiche viuzze di Bari Vecchia, non perdete questa particolare visita guidata esperienziale. Il visitatore sarà condotto e potrà perdersi nelle splendide viuzze del centro storico, dove incontreremo archi e corti di epoca medievale.

Costo: 10 euro

Arco Alto e Arco Basso

Arco Corte Notar Morea

Arco Giandomenico Petroni

Arco De Gemmis

Arco Santa Teresa dei Maschi, Arco Sant’Onofrio

U pertone iìsse e ttrase

Arco della Meraviglia

Arco del Carmine

Arco della Neve

Arco della Fattucchiera

Punto d’incontro: Piazza Federico II c/o ingresso Castello

Come PRENOTARE: Inviando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Sabato 19 ore 10.00 appuntamento con "Puglia Archeo Trekking - Le Pietre Tagliate". Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso un territorio caratterizzato dalle tipiche ondulazioni del paesaggio carsico dovute alla presenza di lame e doline tra i bassi dossi arrotondati. Passeggeremo nel bosco di conifere sino ad arrivare allo "Jazzo Pietre Tagliate" un gioiello di architettura rurale, con ben visibili ancora i muretti perimetrali, il casolare, le pietre paralupi ed il mungituro.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Bosco comunale di Bitonto

_____________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 7 Km

• Livello escursionistico, facile.

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivello minimo

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1l. di acqua a testa

______

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Per questa escursione possono partecipare i bambini dai 6 anni in su

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico.







Sabato 19 e Domenica 20 ore 17.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Sabato 19 ore 17.30 appuntamento con l’itinerario “Bari Araba”. Scopriremo le storie legate alla presenza araba nella nostra città. Percorreremo l’Emirato Arabo di Bari, la battaglia con i Veneziani, i simboli e l’arte legati al mondo saraceno.

Costo: 10 euro

Porta Nova

Colonna della Giustizia

Fortino di Sant’Antonio

Cape du Turchie

Punto d’incontro: Piazza del Ferrarese.

Come PRENOTARE: Inviando Un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono







Sabato 19 ore 17.30 appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende - Speciale la Morta Bèfani"

Costo: 15 euro

Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Porta Nova

Colonna Infame

Cape du Turchie

Arco Vanese

Arco della Fattucchiera

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708







Domenica 20 ore 08.30 appuntamento con "Lucania Trekking - dai Laghi di Monticchio al Monte Vulture". Partendo dall'abbazia benedettina di San Michele, attraverseremo i laghi di Monticchio (quota 780 m) e da qui inizieremo a salire sino a raggiungere il Monte Vulture a 1327 m. Attraverseremo faggete, castagneti e abetaia, potremo i percorsi imbiancate dalla neve che in questo periodo caratterizza gli alberi di questa zona della Basilicata e sosterremo nel punto panoramico detto "la croce dei Cavalieri" che offre un panorama unico sui laghi.

______________

💰Costo: 15 euro (pagamento solo online cliccando qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

📍Punto d'incontro: Abbazia di San Michele Arcangelo Atella (PZ)

________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Percorrenza: 4/5 ore (percorso ad anello) - Distanza: 12 km

• Dislivello 600 m.

• Difficoltà: E. 1 (percorso impegnativo non adatto a tutti, si richiede esperienza pregressa e buono stato di salute)

• Abbigliamento giacca antipioggia vestiario a strati compreso una felpa con ricambi

• Scarpe da trekking (con suola vibram) o simili.1,5 LITRI DI ACQUA

• Pranzo a sacco, frutta, snack energetici. Evitate bevande gassate.

• Facoltativi: bastoncini da trekking, macchina fotografica, binocolo.

• OBBLIGATORIO GHETTE PER IL FANGO E GUANTI

• Incontro ore 08.15. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

______________

Avvertenze: l'escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori e gli stessi si riservano la facoltà di escludere chi non si presenta con quanto richiesto. Contattare i coordinatori per ogni dubbio o problema.







Domenica 20 ore 10:00 appuntamento con Puglia Archeo - Trekking - Tra mare e ipogei (costa di Polignano). Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall'autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali. Di ritorno, camminando tra le campagne non mancherà la possibilità di visitare alcuni ipogei assolutamente unici.

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Torre Incina

______________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 3 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km ad anello

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45. Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sul fondo della lama e scogliera

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso

______________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini di età superiore agli 8 anni

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico







Domenica 20 ore 10.30 appuntamento speciale PALAZZO FIZZAROTTI

💰Costo: 10 euro per la visita guidata da pagarsi online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...

+ 5 euro per ingresso che vanno pagate in contanti il giorno della visita.

*PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE*

______________

Salone del Camino

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II

_______________

É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

La visita guidata sarà eseguita nel rispetto dell'attuale normativa di sicurezza Covid19, come da DPI vigente

__________________

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.







Domenica 20 ore 10.30 VISITA AL MUSEO DI SANTA SCOLASTICA” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

Costo: 10 euro (pagamento online della visita qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

Museo Archeologico di Santa Scolastica

Punto d’incontro: Via Venezia c/o chiesa di Santa Scolastica

GREEN PASS obbligatorio

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708







Domenica 20 ore 10.30 appuntamento con il "Racconto dell'antica civiltà Rupestre di Matera". Passeggeremo nella Matera sotterranea con la visita del sasso Barisano, per poi proseguire attraverso via Madonna delle Virtù, che costeggia la gravina, nel sasso Caveoso, visiteremo piazza San Pietro Caveoso e la chiesa in stile romanico di San Pietro.

Costo: 10 euro per la visita guidata da pagare online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/... biglietti di ingresso ai siti 4 euro a partecipante

Punto d'incontro: piazza Vittorio Veneto

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI SITI ARCHEOLOGICI

____________

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708







𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟎 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕.𝟎𝟎 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 "𝐋𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐳𝐳𝐨 - 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐥𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚". Un percorso nel cuore della città medievale, tra suggestioni arabe e devozione cristiana, strette stradine e architetture monumentali. 𝑻𝒐𝒓𝒏𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒊𝒏 𝒄𝒖𝒊 𝑴𝒐𝒍𝒇𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒕𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒍’𝑶𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆 𝒊𝒍 𝒄𝒓𝒐𝒄𝒆𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒆. Partendo dal monumento simbolo della città, il Duomo di san Corrado, esploreremo la parte più antica di Molfetta e scopriremo storie dimenticate e rinvenimenti archeologici.

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗼: 𝟭𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 qui (https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)

𝗣𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱'𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼: Corso Dante Alighieri c/o Cattedrale dell’Assunta

____________

𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐯𝐢𝐚 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐚𝐥 𝟑𝟒𝟎𝟑𝟑𝟗𝟒𝟕𝟎𝟖







Domenica 20 ore 17.00 appuntamento con "Lupommini e altri misteri: le leggende di Conversano". Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo ottocentesco, cammineremo lungo Casal vecchio scoprendo i vicoli a spina di pesce che lo contraddistinguono coi suoi riti antichi e, salito il pendio verso il municipio, scenderemo nel Casalnuovo. Pasquale D’Attoma dopo aver curato i testi sulle leggende e le streghe di Bari, torna a raccontare della tradizione, di storie particolari e uniche come il culto della Madonna del Basilico e la leggenda dell’ultimo Lipommine.

Ex Gil, borgo ottocentesco, chiesa Santa Maria la Nova, edicola votiva Madonna del Basilico, Municipio, Casal nuovo.

Costo: 15 euro

Punto di Partenza: Ex GIl – Via Edmondo de Amicis

______________

Durata 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.





--





