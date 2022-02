20 febbraio - Al Cinema Cicolella “Musica da Oscar” con l’Orechestra Filarmonica Pugliese - San Severo (Foggia) 20/02/2022 Un viaggio attraverso i capolavori di Ennio Morricone e Nino Rota



Prosegue con successo la 53.ma stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. Domenica 20 febbraio 2022, presso il cinema Cicolella di San Severo, si esibirà l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Giovanni Minafra con “Musica da Oscar”, un omaggio alle meravigliose composizioni di Ennio Morricone e Nino Rota. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 (porta ore 19.30).



Viaggiare nel tempo si può: musica, racconti, suggestioni sono gli ingredienti di questo spettacolo che farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole capaci di segnare la storia del cinema. Una eccentrica “viaggiatrice nel tempo” si muove nella propria dolce vita in compagnia di due cari amici, Romeo e Giulietta, in una romantica sera di febbraio, in cui per un pugno di dollari acquista prima un biglietto al Nuovo Cinema Paradiso e successivamente si coccola con altre meravigliose colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone, dinanzi ad un bicchiere di vino, pensando ai tempi che furono per una serata di intense emozioni. Un concerto molto atteso dedicato a due tra i più grandi compositori della musica da film a livello internazionale premiati con i più prestigiosi riconoscimenti, che, con le loro opere, hanno contribuito a rendere il grande cinema italiano famoso in tutto il mondo. Un viaggio travolgente dentro l’arte dei più grandi compositori del Novecento dove le musiche diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.



L’Orchestra Filarmonica Pugliese nasce nel 2013 a Molfetta (Ba) dalla volontà di un gruppo di musicisti da tempo attivi sul territorio in ambito orchestrale, didattico e solistico. Si è esibita nei più importanti teatri e luoghi di interesse dei comuni della provincia di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e della Provincia Bat, oltre che in trasferte nel centro e nord Italia, tra le quali è stata significativamente importante quella dell’aprile 2019 al Teatro Argentina di Roma per eseguire il concerto per pianoforte e orchestra di Saint-Saëns num. 2 con il giovane talento Matteo Pomposelli. L’OFP è stata invitata ad esibirsi da diversi Enti e Fondazioni di rilievo artistico, tra cui L'Associazione C. e M. G. Curci di Barletta (BT), suonando al "Barletta Opera Festival" ed al prestigioso "Premio Internazionale pianistico Mauro Paolo Monopoli" per tre anni di seguito; la Camerata Musicale Salentina di Lecce (LE); La Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi (BR); la Fondazione V.M. Valente di Molfetta (BA); l’Associazione Auditorium di Castellana Grotte (BA); la Fondazione Accademia Aldo Ciccolini di Trani (BT) e l’Associazione “Nino Rota” di Brindisi; quasi sempre in rassegne e cartelloni realizzati con il patrocinio del MIBACT.

Ha già collaborato con artisti come: Stef Burns, Maria Pia Piscitelli, Nicola Hansalik Samale, Marco Misciagna, EvgenyStarodubstev, Fabrizio Dorsi, Andrea Braido, Giuseppe La Malfa, Roberto Corlianò, Francesco Defronzo, SklodowskyBartosz, Anna Geniushene, Mai Koshio, Gianni Ciardo e molti altri. Numerose sono state le iniziative che hanno visto uno scopo benefico da parte dell’Orchestra. A dirigere l’altissima qualità dell’Orchestra un talento locale sintesi di esperienza, musicalità sopraffina e tecnica da vendere Giovanni Minafra.



INGRESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

Per informazioni: 329.1286673 - 348.6628775