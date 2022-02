Cesare Troia è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia 15/02/2022 Presenti all’assemblea alla presenza dell'Assessore regionale Donato Pentassuglia e del Presidente della Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli

Cesare Troia è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia

L’assessore alle radici del Comune di Andria raccoglie il testimone da Vanni Sansonetti

Cesare Troia assessore alle radici del Comune di Andria è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia. È stato eletto all’unanimità nell’affollatissima assemblea del coordinamento regionale delle Città dell'Olio della Puglia a cui hanno partecipato anche l'Assessore regionale Donato Pentassuglia e il Presidente della Commissione Agricoltura Francesco Paolicelli.

Cesare Troia riceve il testimone dall’attuale Vice Presidente delle Città dell’Olio Vanni Sansonetti assessore alle attività produttive del Comune di Castellana Grotte che nell’occasione ha ospitato il presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa e il direttore Antonio Balenzano in visita istituzionale.

"Desidero complimentarmi con l’assessore Troia per il nuovo incarico ed esprimo grande soddisfazione per il successo dell’assemblea di coordinamento che ha visto l'entusiastica partecipazione di tanti soci, segno dell'impegno delle amministrazioni locali nell'investire nelle tante iniziative della nostra associazione soprattutto nell’ambito del turismo dell’olio. Ringrazio l'Assessore regionale Pentassuglia e il Presidente Paolocelli per la loro disponibilità a collaborare con noi per promuovere l’oleoturismo in Puglia e sono certo che, insieme al coordinatore Troia e al Vice Presidente Sansonetti che ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del protagonismo delle Città dell’Olio pugliesi, riusciremo a fare della Puglia un modello da imitare" ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente Città dell'Olio.

“Sono felice di lasciare il testimone ad un amministratore che stimo - ha dichiarato Vanni Sansonetti – la sua elezione è un importante riconoscimento per il Comune di Andria che in questi ultimi anni ha saputo dare forte slancio alle attività di promozione della cultura dell’olio extravergine d’oliva. Sono inoltre particolarmente grato ai membri del coordinamento regionale per il lavorio svolto al mio fianco, continueremo a costruire insieme nuove opportunità per il nostro territorio”. “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e la stima che mi hanno riconosciuto, accolgo la responsabilità di un ruolo che richiederà impegno ma che affronterò con entusiasmo e con perseveranza, consapevole dell’eredità ricevuta e del fatto che per le Città dell’Olio la Puglia è una regione strategica per quantità e qualità dei olio prodotto ma soprattutto per le capacità di fare rete e lo spirito di iniziativa che hanno le Città dell’Olio pugliesi” ha commentato il neoeletto Cesare Troia.