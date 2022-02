Bari Vincenzo Scarano il nuovo coordinatore nazionale rapporti con le Regioni del gruppo Giovani imprenditori edili Ance 15/02/2022 «Subito al lavoro per portare istanze dei territori ai tavoli nazionali».



Bari, 15 febbraio 2022 – È Vincenzo Scarano il nuovo coordinatore nazionale dei rapporti con le Regioni del gruppo dei Giovani imprenditori edili di Ance, per il triennio 2022 – 2024.



Tarantino di 36 anni, laureato in Marketing d’impresa, già vicepresidente Giovani Confindustria Puglia dal 2016 al 2020, Scarano è amministratore unico della OPA srl, impresa di costruzioni che opera nella manutenzione edile e impiantistica nel settore pubblico-privato.



«Accolgo con entusiasmo - commenta il neo Coordinatore Nazionale Rapporti con le Regioni di Ance Giovani, Vincenzo Scarano – questo incarico nella squadra nazionale di ANCE in un triennio, quello 2022/2024, che rappresenta un periodo di svolta per l’Italia, soprattutto grazie ai fondi messi a disposizione dal PNRR. Mi impegnerò in questo ruolo di cerniera tra le associazioni regionali e il gruppo di Presidenza, per portare istanze e problematiche dei vari territori ai tavoli nazionali».