20 febbraio - DAL BLUES AL JAZZ CON… ANDAMENTO LENTO TULLIO DE PISCOPO & FRIENDS A BARLETTA 20/02/2022 Per la 38.ma Stagione Concertistica della Associazione Curci

Domenica 20 febbraio Teatro Curci



Nuovo appuntamento della 38.ma Stagione Musicale organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, nella persona del suo Direttore Artistico Francesco Monopoli, in collaborazione con il Comune di Barletta, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, domenica 20 febbraio con porta alle ore 17,30 e inizio alle ore 18,30 , presso il Teatro Curci di Barletta, con un o dei più grandi percussionisti italiani : Tullio De Piscopo, voce, batteria e percussioni e cinque musicisti che lo accompagneranno in questa coinvolgente avventura musicale:Paolo “Paul” Pelella al basso, Luigi Di Nunzio ai sassofoni, Domenico Basile alle chitarre

Bruno Manente alle tastiere e Paolo Scairato alle percussioni.

Tullio presenterà un viaggio musicale attraverso le sue mille esperienze dove si intrecciano tamburi e percussioni.

Proviamo ad immaginare quanta musica, quanti Artisti ha incontrato e quanti spartiti musicali sono passati nelle sue mani: ad incominciare dalle magiche note di Libertango con Astor Piazzolla, con il quale ha realizzato ben 10 LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo del fratello in Blues Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche. Immaginiamo le esibizioni da Umbria Jazz ai Festivals d’oltreoceano assieme ai Grandi del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton, Eumir Deodato, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding, Lester Bowie, Dave Samuels, Bob Berg, Don Costa e Wayne Shorter, alle coinvolgenti Jam Sessions assieme a Max Roach, Billy Cobham, Famadou Don Moye, Alfonso Johnson. E grandi collaborazioni con artisti italiani come Franco Battiato, Fabrizio De André e la divina Regina della danza Carla Fracci.

Immersi in questo mood, ascolteremo brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Melodic Drum, accanto a intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Poi Tullio ci regalerà brani di grande successo dal suo repertorio pop e l'atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli. Tutto questo in una grande positività e passione mediterranea.

Nato in una famiglia di musicisti, fra le difficoltà economiche del dopoguerra e l’interminabile sconforto per la scomparsa prematura del fratello Romeo, batterista, il cui esempio lo ispirerà costantemente, Tullio De Piscopo scopre il suo talento e lo coltiva con determinazione e con convinzione, ne fa un’arma per affermare i propri valori e per cercare il suo posto nel mondo.

È così che fatica, sudore e un pizzico di fortuna (come sempre) lo portano ad influenzare sessant’anni di storia della musica, dalle prime esperienze con le compagnie di avanspettacolo, alle difficoltà di sopravvivenza da quattordicenne in una metropoli come la Milano dei primi anni '60, alle scazzottate nei locali notturni e al grande periodo pionieristico del jazz al Capolinea.

E poi l'arrivo in “serie A", il raffinamento del suo suono e i primi dischi: le collaborazioni con grandi nomi, da Astor Piazzolla a Chet Baker, da Max Roach a Gerry Mulligan, e produzioni da solista come l’innovativo LP ‘Suonando la batteria moderna’ del 1974, disco decisamente ‘avanti’ per i tempi, ancora oggi ascoltato, copiato e campionato nella musica attuale .

Infine la consacrazione nel jazz e nel pop, che lo portano a suonare con Pino Daniele (insieme fino al suo ultimo concerto il 22 dicembre 2014 al Forum di Assago) e oltre i confini del bel paese, in America, in Africa… fino davanti al Papa.

Che cosa c'è "oltre la facciata"? La gioventù negata di una vita “presa in prestito” dalla musica e dalla famiglia, fatta di scontri con i signori dello show business e di insofferenza verso la mediocrità. Vissuta in maniera libera ed indipendente, da protagonista arrivato sotto i riflettori ed acclamato unico dalla moltitudine.

Si accede solo con mascherina FFP2 e Green Pass rafforzato

Per informazioni 0883 332456 Botteghino del Teatro Curci - Corso V. Emanuele, 71 - Barletta ( 10 -13 17.30 – 20.30) Associazione Cultura e Musica "G. Curci"

tel. 380 3454431 info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci