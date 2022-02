Cassano delle Murge (Bari) - Meditazione in natura con Murgia Enjoy 16/02/2022 Meditazione in natura



L'associazione culturale Murgia Enjoy, dopo un breve periodo di interruzione delle attività escursionistico-culturali a causa della crisi pandemica, con le garanzie e l'impegno da anni mostrato dai soci nel promuovere, valorizzare e tutelare il territorio, propone un incontro di meditazione in natura.



I benefici di questa antica pratica sono numerosi e oggi ampiamente studiati scientificamente e documentati. Per citarne alcuni: riduzione di ansia e depressione, rinforzo del sistema immunitario, miglioramento della memoria e concentrazione, dona benessere fisico e psichico, allevia lo stress, aumenta la produttività e molto altro.



I partecipanti all'iniziativa saranno seguiti in questa pratica dalla socia dottoressa Roberta Sciacovelli, fisioterapista, operatrice olistica, istruttrice di yoga certificata con indirizzo "meditazione interculturale" che da parecchi anni pratica meditazione zen e attualmente insegna meditazione e yoga come attività complementari al suo lavoro di terapeuta.

Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy "Puglia 2022", le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 20 febbraio 2022.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e bevanda) e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.



L'attività si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.



Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/257515139893442/