Giovinazzo C5, mercoledý di recupero con il Bovalino. Ticket a 5 euro 16/02/2022 Biancoverdi di nuovo di scena al PalaPansini nel recupero del quindicesimo turno. Fischio d'inizio alle ore 19.00



Sono ancora vive le emozioni e l'entusiasmo provato sabato scorso dopo la sofferta vittoria di misura (3-2) contro la capolista Melilli che a Giovinazzo ha trovato la prima sconfitta stagionale da parte di una squadra quella del presidente Antonio Carlucci, che ha sopperito al gap tecnico con la difesa e la volontà. Un collettivo, quello biancoverde, in cui spicca più l'unità dell'organico che le singole individualità e che dovrà riprovare ad esprimersi ad alti livelli anche contro il Bovalino, mercoledì sera.



I calabresi, all'andata sconfitti per 2-4, provengono da una sconfitta cocente contro l'Ispica, sabato scorso, che li ha risucchiati, con i 15 punti attuali, in piena zona play-out e che giungeranno in Puglia decisi a portar via punti preziosi. I granata calabresi si affideranno sicuramente all'esperienza e alla capacità realizzativa dell'ex Polistena Dentini, a segno 10 volte sino a questo momento, e ritrovano Fortuna, ex Altamura, che ha scontato il turno di squalifica rimediato per l'espulsione di Catanzaro, ma lasciano a casa Labate, squalificato lunedì dal giudice sportivo.



In casa dei biancoverdi si sta lentamente svuotando l'infermeria con i recuperi di Mongelli e il prossimo rientro di capitan Piscitelli, pertanto i responsabili tecnici Darci Foletto e Francesco Faele potranno contare sulla disponibilità dell'intera rosa di cui fa parte ormai in pianta stabile anche l'ultimo arrivato Guilherme Camisso Fermino Lima. Il classe '01 ha dimostrato in campo di non avere alcun timore reverenziale rispetto ai ben più quotati avversari che affronta, dimostrando senso della posizione e soprattutto qualità in fase difensiva: «Sto molto bene qui - ha detto -, mi sono integrato in una rosa molto forte e unita che ha dimostrato la sua compattezza con una splendida vittoria, raggiunta anche con il contributo del caloroso e numeroso pubblico, contro il Melilli imbattuto prima di venire a Giovinazzo. Speriamo di rivedere lo stesso pubblico, di sabato scorso, con il Bovalino; da parte mia cercherò sempre di dare il massimo per questa città e per questi tifosi». L'appuntamento è per questa sera alle ore 19.00 al PalaPansini con diretta Facebook sulla pagina del club. L'ingresso sarà sempre al costo di 5 euro, mentre rimarrà gratuito per donne e under 18.