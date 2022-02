Il webinar di APROLI per approfondire i contenuti della PAC e illustrare le novità in tema di sostenibilità ambientale 24/02/2022 Aproli, O.P. olivicola di Puglia, in collaborazione con Confagricoltura Bari-Bat, organizza il webinar dal titolo "La sostenibilità ambientale: il futuro della PAC tra pagamenti diretti e PSR” che si terrà il 28 febbraio p.v. a partire dalle ore 16:00 su piattaforma Zoom.



L’iniziativa, che si pone all’interno della attività divulgativa rivolta alle aziende agricole e ai tecnici, mira a approfondire i temi legati alla nuova Politica Agricola Comune e a analizzare le novità introdotte rispetto al passato, alla luce degli obiettivi di transizione ecologica dettati dall’Ue. Sarà inoltre affrontato il tema dei pagamenti diretti e delle possibili interazioni con le azioni che potrebbero essere ospitate nel Programma di Sviluppo Rurale.

Dopo i saluti iniziali di Giacomo Patruno e Carmen Lo Verde, rispettivamente Presidente e Direttore di Aproli e di Vincenzo Villani, Direttore di Confagricoltura Bari-BAT, è previsto il contributo di Giovanni Porcelli, vicedirettore Confagricoltura Bari-BAT, esperto di settore per le politiche comunitarie e nazionali. Le conclusioni sono affidate a Michele Lacenere, Presidente di Confagricoltura Bari-Bat.

Il seminario rientra in un ciclo di approfondimenti con due ulteriori appuntamenti calendarizzati per il 7 e il 21 marzo 2022 sui temi delle certificazioni di sostenibilità e della conservazione dell’olio EVO.



“Il quadro attuale – sostiene Giacomo Patruno, Presidente di Aproli - ci pone dinanzi alla necessità di aprire un canale di dialogo e di approfondimento con le imprese e gli operatori sulle opportunità derivanti dalla nuova PAC alla luce delle principali novità introdotte”.



La partecipazione è libera e gratuita. Gli interessati possono accedere semplicemente attraverso il link https://zoom.us/j/96634511265 indicando il proprio nome e cognome.

Su richiesta, sarà possibile ottenere il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) inviando una mail all’indirizzo comunicazione@aproli.it con indicazione di nome, cognome, codice fiscale, albo di appartenenza e numero di iscrizione.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 080 5520386.