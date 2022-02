La mountain bike in Puglia ai nastri di partenza di una nuova stagione: a Ruvo di Puglia la Mediofondo All Bike Corgom 19/02/2022 La mountain bike in Puglia ai nastri di partenza di una nuova stagione: a Ruvo di Puglia ecco la Mediofondo All Bike Corgom



Mountain bike che passione! Le ruote grasse in Puglia continuano a conquistare una massa crescente di appassionati sia tra gli adulti che tra i giovani. In tale contesto si inquadra il varo del nuovo circuito Challenge Mtb XCP Puglia dedicato alle granfondo e alle mediofondo che affianca il Challenge XCO Puglia (dedicato alla disciplina olimpica del cross country) e al Challenge dei Centri Storici (gare cross country in notturna) perché la mountain bike pugliese vuole alzare sempre di più l’asticella nell’intento di ammaliare ed ampliare la community degli amanti delle ruote tacchettate tra location collaudate e nuove scoperte in giro per la regione.

Per il Challenge Mtb XCP Puglia, lo start domenica 20 febbraio da Ruvo di Puglia dove si sta per alzare il sipario su una nuova gara del calendario off-road pugliese: la Mediofondo All Bike Corgom, alla sua prima edizione.



Gli organizzatori del Team All Bike Ruvo di Puglia sono fiduciosi di una vasta partecipazione e i numeri danno conferma di ciò: 350 iscritti di cui 153 abbonati che concorrono al Challenge Mtb XCP Puglia (otto prove da febbraio ad agosto, compresa quella di Ruvo).



Il percorso di gara misura 25 chilometri da compiere due volte ed è completamente sterrato con un dislivello totale di circa 750 metri interessando le zone del Parco dell’Alta Murgia e dell’agro del comune di Ruvo di Puglia, i boschi Patanella e Polvino, oltre alle località di La Cavallerizza e Jazzo del Demonio. Ritrovo e verifica iscrizioni (a partire dalle 7:30), partenza (alle 9:30) e arrivo sono fissati all'interno della location Dimora Corte Girasoli a Ruvo di Puglia sulla strada vicinale Polvino Modesti (nr. 356).



“Finalmente si parte, le nostre gare rappresentano una risorsa preziosa per il territorio e per il nostro movimento ciclistico. Quello di Ruvo di Puglia è un percorso vario e molto veloce con alternanza di tratti tecnici, strappi duri e single track tra panorami mozzafiato. Abbiamo avuto un alto indice di gradimento di questo tracciato da parte di coloro che lo hanno provato in questi giorni. Avremo al via la Rolling Bike di Paolo Colonna e della new entry, ex stradista, Pierpaolo Ficara” ha spiegato Mimmo Del Vecchio componente della commissione fuoristrada regionale FCI Puglia.



