30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia: mostra e convegno alla Città metropolitana di Bari 21/02/2022 Mercoledì 23 febbraio, alle ore 16.00, nella Sala del Colonnato del Palazzo della Città metropolitana di Bari, nell’ambito delle celebrazioni del 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia, si terrà l’inaugurazione e la presentazione alla stampa della mostra fotografica “Antimafia Itinerante” alla presenza del Direttore della DIA, Maurizio Vallone, del sindaco di Bari e della Città metropolitana, Antonio Decaro e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L’esposizione, che ha fatto tappa anche a Lecce, ripercorre attraverso foto, immagini e cronache dei giornali, i trent’anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della DIA nell’azione di contrasto alle mafie.

La mostra sarà aperta fino a venerdì 25 febbraio. (Orario: dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Si accede con green pass rafforzato e mascherina Ffp2).

Sempre nel pomeriggio del 23 febbraio, alle ore 18.00, nella Cattedrale di San Sabino a Bari, si terrà il concerto dell’orchestra degli alunni della scuola media “Amedeo D’Aosta” di Bari.



Il programma delle celebrazioni per il 30° anniversario della DIA proseguirà giovedì 24 febbraio, alle ore 10.00, nell’aula consiliare del Palazzo della Città metropolitana, dove si svolgerà il convegno sul tema “Cooperazione internazionale: sfida alla mafia”, a cui parteciperanno, oltre al Direttore della DIA, Maurizio Vallone, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Vittorio Rizzi, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, il Procuratore Capo della Procura Speciale anti-corruzione (SPAK) in Albania, Arben Kraja, Filippo Spiezia, membro nazionale per l'Italia presso l'European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST) e il Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Div. Pasquale Angelosanto.

Il convegno sarà moderato dal direttore della testata giornalistica “Telenorba” Vincenzo Magistà.