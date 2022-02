Lecce - Corso di Laurea in Infermieristica all’Università del Salento, la Giunta regionale approva. 22/02/2022 La soddisfazione degli assessori Leo e Palese



Ha espresso parere favorevole la Giunta regionale rispetto alla acquisizione da parte di Unisalento del Corso di Laurea in Infermieristica, afferente alla classe delle professioni sanitarie (L/SNT-1) che partirà il prossimo anno a Lecce Dopo lo storico avvio nel 2021 del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia in ambito MedTec, l’ateneo salentino aggiunge dunque un nuovo importante tassello che potenzierà ulteriormente l’offerta formativa in campo medico e attraverso l'erogazione anticipata di risorse ha permesso l'attivazione del corso di Laurea. Ha approvato, dunque, la modifica al piano di reclutamento garantendone la copertura finanziaria. Non solo, l’obiettivo è proprio creare una forte interazione scientifica con le altre risorse derivanti proprio da questo corso di studio, costruire un sistema virtuoso di scambi e crescita tra le intelligenze che sceglieranno di studiare materie sanitarie presso l'ateneo leccese. La sede didattica sarà nel Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, individuando l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce quale struttura di riferimento del corso di studio, avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.

Esprimono soddisfazione gli assessori Leo e Palese.

“La necessità emersa in questi ultimi mesi rispetto al personale medico sanitario, trova una immediata risposta in nell’accreditamento di tale Corso non solo al fine di potenziare l’offerta formativa dell’area medico-sanitaria ma anche nel creare una forte interazione scientifica tra le risorse derivanti dal CdS di Medicina e Chirurgia e quelle del CdS in Infermieristica. E nella modifica del Piano Reclutamento docenti, finalizzata alla sola anticipazione dei posti da reclutare e presenti in programmazione in entrambe le Convenzioni stipulate con la Regione Puglia per l'attivazione del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Un risultato importante che si aggiunge a quello ottenuto negli scorsi mesi con l’avvio di uno straordinario percorso formativo che coniuga conoscenze mediche e conoscenze bio-ingegneristiche, sempre a Lecce” ha commentato l’assessore regionale Sebastiano Leo. “La pandemia ha tracciato un quadro devastante sullo stato del personale sanitario nel nostro Paese, pochissime le unità rispetto alla mole di lavoro, spesso costrette a turni estuanti e massacranti. Stiamo lavorando con una visione, con una strategia che ci consentirà di formare nuovi profili, nuove figure in ambito medico sanitario da immettere subito nel mercato del lavoro. Per questo abbiamo accolto positivamente la proposta dell’Università del Salento che con questo corso di Laurea da settembre 2022 consentirà a 75 studenti e studentesse di diventare presto infermieri” ha concluso Leo.

“È evidente - ha aggiunto l’assessore alla Sanità Rocco Palese - che il quadro sanitario richiede un impegno sempre maggiore anche di personale formato e da inserire subito nelle strutture sanitarie. In quest’ottica l'interazione con il mondo universitario è necessaria e urgente. Il territorio pugliese sarà ancora più pronto non solo a formare il personale ma anche a soddisfare il bisogno di lavoratori delle Aziende Sanitarie.”