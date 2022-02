[PHOTOGALLERY] A Ruvo di Puglia in archivio col segno più la Mediofondo All Bike Corgom e l’avvio del Challenge Mtb XCP Puglia 23/02/2022 Con un vistoso successo che ne ha premiato la validità sul piano organizzativo e della partecipazione, a Ruvo di Puglia ha avuto luogo la Mediofondo All Bike Corgom che ha di fatto aperto la stagione del fuoristrada e del Challenge Mtb XCP Puglia grazie agli ammirevoli sforzi del Team All Bike Ruvo di Puglia.

Coprendo due giri di un anello di circa 25 chilometri cadauno, sono stati 330 i partecipanti che si sono dati feroce battaglia sugli sterrati del parco dell'Alta Murgia e dell’Agro di Ruvo di Puglia.

Particolarmente applauditi i portacolori della Rolling Bike che hanno monopolizzato la corsa per tutta la sua durata grazie al duo Paolo Colonna (biker di Altamura, ex campione italiano dilettanti élite strada e azzurro ai Mondiali Marathon nel 2017) e Pierpaolo Ficara (ex professionista su strada siciliano) con quest’ultimo costretto a una sosta di 5 minuti per un problema alla ruota.

A Colonna il primato assoluto davanti al compagno di squadra Ficara (nonostante l’inconveniente meccanico), terzo gradino del podio al polivalente atleta di Corato Ivan Carrer (juniores in forza all’AC Dilettantistica Terra di Puglia) davanti agli altri inseguitori Alessio Zollino (under 23 della Cicli Sport 2000 Team) e a Nicola Pugliese del Team Eracle (a sua volta il migliore dei master, di recente vincitore dell’ultima tappa della prestigiosa Mountain Bike Race Lanzarote alle Canarie).

Al femminile ha avuto la meglio Ilenia Matilde Fulgido (atleta lucana del Cicloteam Valnoce) di pochissimo sulla corregionale Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero), terza piazza per Daniela Fontanarosa (Mtb Club Bari).

“I tanti consensi hanno confermato il successo di questa gara nuova nel panorama della mountain bike pugliese – spiegano gli organizzatori del Team All Bike Ruvo di Puglia capitanati da Michele Cesareo e Antonio Giaconella -. Una giornata di sport ad altissimi livelli, non possiamo che ringraziare tutti i partecipanti che hanno aderito con entusiasmo alla nostra manifestazione, Noi come organizzatori ci abbiamo messo il cuore, loro ci hanno ricambiato con i sorrisi all'arrivo”.



VINCITORI DI CATEGORIA

Èlite uomini: Paolo Colonna (Rolling Bike)

Juniores: Ivan Carrer (AC Dilettantistica Terra di Puglia)

Under 23: Alessio Zollino (Ciclisport 2000 Team)

Èlite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce)

Master donna 1: Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero)

Master donna 2: Anna Ciccone (ASD Locorotondo)

Master donna 3: Daniela Fontanarosa (Mtb Club Bari)

Master junior: Dario Pisicchio (Team 7Zerozero33)

Elite sport: Marco Larossa (Team Larossa)

Master 1: Giacomo Scardigno (Team All Bike Ruvo di Puglia)

Master 2: Nicola Pugliese (Team Eracle)

Master 3: Giandomenico Martellotta (Team Preview Sei Sport)

Master 4: Pasquale Semeraro (New Cycling Team)

Master 5: Stefano Miniello (Labiciclettastore.it)

Master 6: Francesco Palmisano (Team Preview Sei Sport)

Master 7: Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese)

Master 8: Pasquale Radogna (SC Casamassima)





LINK CLASSIFICHE

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20211695



