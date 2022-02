Mobile World Congress 2022: la startup pugliese HRCOFFEE vola a Barcellona con ICE e Regione Puglia 25/02/2022 Dal 28 febbraio al 3 marzo 2022 la startup sarà a Barcellona, grazie alla Regione Puglia, per raccontare l’innovativa metodologia in ambito HR basata sul People Management e People Analytics

La startup HRCOFFEE (https://www.hrcoffee.it) è pronta a volare a Barcellona all’edizione 2022 del Mobile World Congress dal 28 febbraio al 3 marzo. Selezionata dalla Regione Puglia, che sostiene attivamente l'innovazione d'impresa e la ricerca, la startup pugliese partecipa a questo importante appuntamento europeo con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita e innovazione, mostrare il nuovo modello di gestione del personale che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di creare scenari di sviluppo professionale dei dipendenti, incontrare aziende internazionali del settore e i visitatori.



Alla manifestazione sono attesi i principali player internazionali della telefonia e delle infrastrutture ad essere collegate. La cornice è quella di sempre: la Fira Gran Via di Barcellona, che ospita l’evento a partire dal 2013 e che quest’anno vedrà tra i protagonisti anche HRCOFFEE. La startup si presenta al grande pubblico all’interno del Padiglione Italia, grazie al supporto della Regione Puglia – Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, con il sostegno di Puglia Sviluppo S.p.A., in collaborazione con ICE Agenzia che coordina la partecipazione italiana all’evento



HRCOFFEE ha sviluppato un nuovo modello di gestione del personale basato su una piattaforma che utilizza la tecnologia per creare, grazie a chatbot, interazioni tra tutti i collaboratori, libere da gerarchie aziendali. La piattaforma e l’applicazione, infatti, danno l’opportunità di digitalizzare i processi aziendali attraverso sistemi innovativi di intelligenza artificiale: partendo dalle persone che vivono l’azienda, le pone in connessione e permette loro di interagire. Le informazioni e i report generati sono utili per convalidare la strategia delle persone e prendere decisioni aziendali. Infatti, grazie ai 30 indicatori presenti sulla dashboard si possono creare scenari utili per i processi di business e si sviluppano HR Digital Twins grazie ai dati cognitivi, scenari di fondamentale importanza per lo sviluppo del business e i processi di open innovation.

“Il mondo HR è sensibile ai cambiamenti, alla tecnologia e alle emozioni, per questo è cruciale agire facendosi contaminare da idee diverse e realtà internazionali. In un mondo sempre più interconnesso, infatti, il confronto diventa essenziale - commenta Davide De Palma - La tecnologia che abbiamo sviluppato per la nostra piattaforma è in grado di generare nuove possibilità per le organizzazioni, proprio perché aggrega e raccoglie tutte le abilità e le competenze di cui ogni lavoratore è portatore. Le esigenze organizzative da una parte e quelle del personale dall’altra, hanno spesso un comune denominatore, per questo trovare soluzioni innovative organizzative rappresenta una sfida comunitaria”.





A proposito di HRCOFFEE

HRCOFFEE è una startup innovativa con sede a Molfetta (BA) che si occupa di consulenza strategica in ambito Risorse Umane per piccole e medie imprese, grandi aziende e pubblica amministrazione che mirano ad assumere, impiegare e motivare in modo efficiente il personale per il raggiungimento degli obiettivi individuali, di squadra e aziendali. Nata nel 2018 e compartecipata da Exprivia S.p.A, l’azienda ha sviluppato un nuovo modello di gestione del personale basato su una piattaforma social, dotata di intelligenza artificiale, che attraverso un’interazione tra i collaboratori genera una serie di informazioni e report utili alla funzione Risorse Umane per mantenere alti i livelli di qualità organizzativa. HRCOFFE è stata fondata da Davide De Palma e Maria Cesaria Giordano, marito e moglie, entrambi con una Laurea in Psicologia del Lavoro e Organizzazioni all'Università di Bari. Nel 2018 la startup è giunta fra le quattro finaliste alla World Open Innovation Conference promossa dall'Università di Berkley. Oggi HRCOFFEE è anche la prima startup italiana certificata Family Audit.