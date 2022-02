Bari - Giornata Mondiale delle Malattie Rare: Torre dell'Orologio illuminata di azzurro, fucsia e verde 25/02/2022 XV Giornata Mondiale delle Malattie Rare:

il 26, 27 e 28 febbraio la Torre dell'Orologio della Città Metropolitana di Bari

sarà illuminata di azzurro, fucsia e verde



La Città metropolitana di Bari, su invito delle associazioni Sanfilippo Fighters Odv, A.Ma.R.A.M. aps di Altamura e della Rete regionale A.Ma.Re Puglia, ha aderito anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione “accendiamo le luci sulle malattie rare” promossa da Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare, coordinatore nazionale della XV Giornata mondiale delle malattie rare.

Uniamo opera da oltre 20 anni per la tutela e la difesa dei diritti delle persone con malattia rara e delle loro famiglie in rappresentanza di oltre 150 associazioni.



Per tre giorni, a partire da domani, sabato 26 febbraio e fino al 28, la Torre dell’Orologio del Palazzo della Città metropolitana sarà illuminata di azzurro, fucsia e verde, i colori simbolo della Giornata, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni ad ogni livello sul tema delle malattie rare e sui bisogni socio-sanitari delle persone che ne sono affette.



Sebbene riguardino oltre 2 milioni di famiglie in Italia, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo, le malattie rare restano sconosciute ai più e, spesso, anche alla comunità scientifica, come nel caso delle ultrarare e delle orfane di diagnosi. In Puglia sono circa 24 mila le persone affette da malattie rare.



Durante la pandemia la comunità delle persone affette da queste patologie è stata penalizzata dovendo affrontare disagi nelle visite di controllo, nella somministrazione di terapie e nell’assistenza domiciliare, ma anche nell’inclusione lavorativa e scolastica.



Per questo motivo, oggi più che mai, è necessario accendere i riflettori su queste malattie continuando a sostenere la ricerca scientifica, l’assistenza ospedaliera e territoriale e le tutele sociali.