Lecce - Conferenza “Bisogna parlare agli occhi per persuadere il popolo”: Napoleone e l’arte a 200 anni dalla morte. 26/02/2022 “Bisogna parlare agli occhi per persuadere il popolo”:

Napoleone e l’arte a 200 anni dalla morte

conferenza a cura della storica dell’arte e docente nei Licei

Maria Agostinacchio

Domenica 27 febbraio, ore 18.30

Circolo Culturale We Lab - Lecce.

L’appuntamento, in occasione del bicentenario della morte del Bonaparte, rientra nella rassegna “Dal Minuetto di Beethoven e Mia Martini al Tango di Piazzolla. Rassegna musicale seconda edizione”, curata da Festinamente con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.

“Bisogna parlare agli occhi per persuadere il popolo”. Questo aforisma attribuito a Napoleone Bonaparte rispecchia pienamente la strategia comunicativa del generale che costruì la sua fama e la sua grandezza imponendosi non solo per i successi nelle campagne militari e attraverso una veloce scalata del cursus honorum ma anche come mecenate e arbiter della diffusione di uno stile ed un gusto che fu definito “Stile Impero”. Bonaparte comprese che la politica delle arti è alleata del potere e per creare una potente campagna d’immagine utile a creare il consenso si circondò di artisti, letterati, musicisti, storici.

E del suo mecenatismo, in occasione del bicentenario della morte, si parlerà nella conferenza “Bisogna parlare agli occhi per persuadere il popolo: Napoleone e l’arte a 200 anni dalla morte” a cura di Maria Agostinacchio, storica dell’arte, docente al Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce e nel Direttivo Nazionale di ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte - Per l’educazione all’Arte. L’appuntamento è in programma domenica 27 febbraio alle 18.30 presso il Circolo Culturale We Lab in Viale della Libertà 89 a Lecce (ingresso libero con green pass rafforzato e mascherine FFP2). Sarà un excursus attraverso le opere di Appiani, Gros, David, Canova, Gerard, Ingres e la predilezione per il musicista Giovanni Paisiello che ospitò nella residenza delle Tuileries.

La conferenza è organizzata dall’Associazione Festinamente in collaborazione con Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri”, Anisa, Camerata Musicale Salentina, Associazione Amici della Lirica, We Lab e Libreria Palmieri, e sarà trasmessa anche in diretta sulle pagine Facebook e Instagram di Festinamente.

L’incontro rientra nella rassegna “Dal Minuetto di Beethoven e Mia Martini al Tango di Piazzolla. Rassegna musicale seconda edizione”, curata da Festinamente con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.