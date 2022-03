5 marzo - Teatro e modernità – Amleto e lo specchio oscuro della modernità a L'Eccezione di Bari 05/03/2022 POLVERE DI STELLE



TEATRO E MODERNITA’



Amleto e lo specchio oscuro della modernità



Sabato 5 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro e 20^ de L’Eccezione, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e con la direzione artistica di Rino Bizzarro, nuovo appuntamento del ciclo “Polvere di stelle” con l’incontro-spettacolo dedicato a “Teatro e modernità – Amleto e lo specchio oscuro della modernità”, a cura di Daniele Maria Pegorari.



Daniele Maria Pegorari, professore di Letteratura italiana contemporanea e Sociologia della letteratura nell’Università di Bari, nel volume “Amleto o lo specchio oscuro della modernità. Tre secoli di riscritture italiane 1705-2019” ha passato in rassegna per la prima volta l’intera tradizione delle rielaborazioni del grande mito shakespeariano nella letteratura italiana. Melodrammi, novelle, romanzi, drammi, poesie, persino coreografie e canzoni: da Zeno a Boito, da Capuana a Pirandello, da Vittorini a Calvino, da Testori a Bene, da Rondoni a Cramarossa, l’indecisione, il tormento contemplativo e la violenza finale del principe di Elsinore vengono letti ora come rivendicazione di autonomia rispetto al Fato, ora come inettitudine dell’uomo privo di un ordine superiore che lo giustifichi, fra neoclassicismo e preraffaellismo, fra scapigliatura e positivismo, fra postmodernismo e gender studies.

Lo spettacolo dal vivo deve cambiare, sosteniamo ormai da gran tempo; questo appuntamento ne è ulteriore esempio illuminante.

Si accede con green pass e mascherina obbligatori, nel rispetto delle norme anti Covid19.





L'ECCEZIONE - Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro -Via Indipendenza 75 -70I23-BARI-Tel. Fax 0804167320; 3386206549.