5 marzo - Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti in Lui e Lei di Luis Guerrero a Galatone (Lecce) 05/03/2022 5 marzo 2022 ore 21

Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti

LUI E LEI

di Luis Guerrero

regia Francesco Branchetti

adattamento Pino Tierno

musiche Pino Cangialosi

assistente alla regia Isabella Giannone



Continua la quarta stagione di teatro e musica del Teatro Comunale di Galatone "Teatri dell'Agire".

In scena presso il Teatro Comunale di Galatone sabato 5 marzo alle ore 21, una commedia sul rapporto di coppia con protagonisti Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti in Lui e Lei di Luis Guerrero per la regia di Francesco Branchetti. Tre atti unici o meglio episodi esemplari, in cui trovare tutte le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia.

La stagione teatrale è curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Comune di Galatone, e si avvale, per il terzo anno, della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e del sostegno della Regione Puglia grazie al Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.



Una coppia perfetta quella di Clelia e Armando, che dopo trent’anni insieme si concede una vacanza romantica nel solito chalet, ma Clelia, in preda ai fumi dell'alcool in sogno ricorderà a voce alta i dettagli di una sua avventura extraconiugale.

Nel secondo episodio, hanno capito che le differenze e le discussioni di coppia si possono superare grazie all'utilizzo delle cose, così tutto si può risolvere. Ne nasce una sfida continua, basata sulle differenze apparentemente incolmabili tra i due innamorati ma che le cose riescono sempre ad aggiustare, non esistono compromessi, sempre entrambi non cedono di un centimetro.

Nell’ultimo episodio, per entrambi, è giunta la consapevolezza che i viaggi più belli li hanno già fatti, sono in salute e non si faranno cogliere impreparati dalla morte. Hanno scelto di addormentarsi presto questa notte e per sempre.

Stessi nomi in scena, circostanze e contesti diversi, si tratta di uno straordinario viaggio nella coppia e nei tortuosi ma anche divertentissimi meccanismi che legano spesso uomo e donna nel cammino straordinario della vita.



Prossimi appuntamenti della stagione teatrale: mercoledì 16 marzo ore 21, in scena Mariposa, delirio di un uomo su sedia di plastica, di Lucia Rossetti. Un’altra coppia si confronta in una commedia assurda e tragicomica, Alberto e Anna, una coppia come tante altre immersa nella quotidianità del matrimonio, fatto di piccoli litigi, momenti di tenerezza e routine. Protagonisti Tommaso Massimo Rotella e Patrizia Camatel; si prosegue domenica 20 marzo con Il Carro di Dioniso con Danny Mendez e Vito Cesaro, libero adattamento dall’omonimo dramma satiresco di Ettore Romagnoli.



È inoltre avviato da ottobre il Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore diretto da Salvatore Della Villa, che propone 3 corsi, adulti - bambini e ragazzi - dizione. L’obiettivo è quello di formare giovani Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell'arte della recitazione e del Teatro, la lo loro necessità artistica. E per coloro che hanno meno velleità e curiosità vivere armonicamente e con gioco, la loro passione. Un team di insegnanti seguirà gli allievi in lezioni teorico-pratiche che porteranno all'allestimento dell'esercitazione scenica finale.



PORTA ORE 20.30-SIPARIO 21.00



Costi Biglietti

Platea I settore €14 intero - €12 ridotto

Platea II settore €10 intero - €8 ridotto

Galleria €6

I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 e over 65.



Info e Prenotazioni:

Prenotazione telefonica obbligatoria al 327.9860420, anche con WhatsApp.

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino del teatro prima di ogni spettacolo. Gli spettatori sono invitati a raggiungere il teatro almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



Accesso consentito solo con Green Pass Rafforzato e Mascherina Ffp2 in sala



TEATRO COMUNALE DI GALATONE - Via A. Diaz 48 Galatone