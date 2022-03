Monopoli (Bari) - FLOROVIVAISMO, DIAGNOSI E NUOVE PRODUZIONI: DUE GIORNI DI CONFRONTO 01/03/2022 FLOROVIVAISMO, DIAGNOSI E NUOVE PRODUZIONI: DUE GIORNI DI CONFRONTO

1° incontro “Comunità di pratica” (3 marzo 2022 ore 15.30 su Zoom)

Visita dimostrativa presso i Vivai Capitanio Stefano (4 marzo 2022 ore 10.00-13.00)



Tutelare il settore del florovivaismo che in Puglia ha subito ingenti danni economici dall’attacco di un patogeno da quarantena valorizzando così le produzioni agricole. E’ questo lo scopo del progetto “PRODIQUAVI” avviato poco più di un anno fa nell’ambito del Psr Puglia 2014-2020, sottomisura 16.2; basti pensare agli effetti disastrosi della Xylella per comprenderne l’importanza.



Le attività svolte e i primi risultati raggiunti dai ricercatori del Gruppo Operativo saranno presentati nel corso di un momento di confronto che si terrà giovedì 3 marzo 2022 alle ore 15.30 sulla piattaforma Zoom. L’incontro è rivolto in particolare agli operatori del settore florovivaistico pugliese interessati alle tematiche legate alla qualità fitosanitaria del materiale di propagazione ed alla diagnosi, nonché alla moltiplicazione e coltivazione di materiale vegetale secondo approcci a basso impatto ambientale. Chiunque potrà contribuire con le proprie competenze al confronto che, collegando ricerca e tecnologia al mondo delle imprese, punta a migliorare i processi produttivi aumentando la capacità economica e commerciale del comparto.



Sono previsti gli interventi di: Vito Nicola Savino, professore di patologia vegetale esperto in normative fitosanitarie, programmi di miglioramento sanitario, certificazione e diagnosi di agenti virali e da quarantena; Angelantonio Minafra, ricercatore specializzato in diagnosi sierologica e molecolare di virus a RNA e DNA e viroidi che infettano le colture; Stefania Pollastro docente di patologia vegetale all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Enza Dongiovanni, responsabile Centro di saggio CRSFA Basile Caramia, Leonardo Capitanio, titolare dell’azienda agricola Vivai Capitanio Stefano nonché presidente dell’ A.N.V.E., Salvatore Infantino, responsabile del servizio fitosanitario della Regione Puglia.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi all’evento cliccando il seguente link: https://zoom.us/j/98257722227



Previsto, inoltre, per il giorno 4 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso i Vivai Capitanio Stefano, in Contrada Conghia 298 Monopoli, l’allestimento di un’aula sperimentale nella quale saranno esposti dai ricercatori del DISAAT e DISSPA dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del CRSFA, insieme all’agronomo dei vivai Capitanio, alcuni risultati dell’applicazione di protocolli sostenibili di moltiplicazione ed allevamento nelle specie ornamentali mediterranee oggetto del progetto. In particolare l’attenzione sarà incentrata sull’uso di sostanze e microrganismi naturali biostimolanti in alternativa ai fitoregolatori di sintesi e sui substrati di coltivazione alternativi alla torba a base di compost verde. Inoltre sarà svolta una dimostrazione pratica di grande interesse relativamente al taleaggio di arbusti in substrato a base di fibra di cocco. L’accesso è libero, previa presentazione di Green Pass.



Obiettivo di fondo del progetto è ottenere produzioni vivaistiche certificate, e quindi pronte per la vendita rispondendo alla domanda di qualità dei mercati. Lo strumento è il trasferimento agli operatori impegnati nella filiera florovivaistica delle conoscenze sui sistemi diagnostici più recenti di facile applicazione per la rapida individuazione di organismi nocivi così da prevenirne sia l’export che l’import da paesi terzi.



Tutte le informazioni sul sito https://www.prodiquavi.it e la pagina Facebook https://www.facebook.com/prodiquavi