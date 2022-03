7 marzo - IL FUTURO IN UNA STANZA di Daniele Maria Pegorari e Valeria M. M. Traversi - Bari 07/03/2022 IL FUTURO IN UNA STANZA

Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia

di Daniele Maria Pegorari e Valeria M. M. Traversi

per

TUTTE A CASA – memorie digitali da un mondo sospeso

documentario a cura del Collettivo Tutte a casa





Lunedì 7 marzo 2022, alle ore 19,00, presso il cinema Splendor (via Buccari, 24) a Bari in occasione della rassegna '(R)esistenze, donne che cambiano il mondo' si terrà la proiezione del social movie Tutte a casa – memorie digitali da un mondo sospeso, in programma anche l'8 marzo.

La serata sarà introdotta dal talk 'Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia' durante il quale interverranno Daniele Maria Pegorari e Valeria M. M. Traversi, autori del volume Il futuro in una stanza e le autrici del collettivo Tutte a casa.

A moderare il dialogo sarà Marianna Carabellese (Stilo Editrice)



Il documentario

Tutte a casa (TRAILER) è un documentario partecipato composto da oltre 8.000 videodiari, girati con il cellulare da 500 donne di estrazione sociale ed età diverse durante il primo lockdown, che ha colpito l’Italia nella primavera del 2020. Il film mostra come bilanciando estro, creatività e sconforto, le donne abbiano saputo agire su loro stesse, cercando soluzioni alla costrizione, tra il lavoro non proprio smart, i bambini da gestire e le ansie incombenti per un futuro incerto.



L'opera

Nel tempo in cui si contrasta il Coronavirus col distanziamento sociale, un critico e una scrittrice dialogano fittamente in un appartamento, muovendosi fra cucina e soggiorno, biblioteca e camera da letto. Possono farlo perché sono marito e moglie, un privilegio che non deve andare sprecato, quando la paura più profonda è che si estingua il fondamento ‘umanistico’ della nostra civiltà, fatto di parole, di sapere critico e di emozioni. Nascono così queste pagine, in cui la letteratura di ogni tempo (dall’epica classica a Boccaccio, da Manzoni alle distopie del Novecento) dà conforto e suona campanelli d’allarme, attiva memorie e apre scenari possibili di rinascita. Fra piccole confessioni personali e critica sociale, i due autori tracciano un originale affresco della contemporaneità, col pensiero che vola frequentemente ai propri allievi perché non dimentichino mai che l’immaginazione è indispensabile alla scienza e che la relazione personale non è mai surrogabile col contatto digitale.

