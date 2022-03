10 marzo - Presentazione del romanzo di Marisa Di Bello 'La baronessa di Monteluco' a Bari 10/03/2022 Sarà presentato giovedì 10 marzo presso la Biblioteca Ricchetti (via Sparano 145) di Bari il romanzo di Marisa Di Bello “La baronessa di Monteluco” (Les Flaneurs Edizioni). Saluti di Daniela De Bellis (Presidente Soroptimist-Club di Bari), modera la docente Cosma Cauferi. Inizio ore 17.00.



Lucrezia Jacobellis dei baroni di Monteluco vive da qualche anno a Roma, dove conduce un’esistenza riservata, divisa fra l’insegnamento e le visite alla sua affezionata cugina Eleonora, suo unico legame familiare e punto di riferimento. Ma su questa vita in superficie tranquilla gravano i fantasmi di un passato da cui la baronessa non riesce ad affrancarsi e un antico, tormentato amore che, inatteso, riappare in un giorno d’autunno. Attraversando i rivolgimenti politici del primo Novecento, sarà proprio l’amore nelle sue molteplici forme – per gli altri, per gli uomini della sua vita, per Dio e, infine, per se stessa – a dare a Lucrezia la forza per superare gli scrupoli, affrontare dolore e sciagure, e rompere convenzioni e obblighi imposti dalla società, fino a ritrovare consapevolezza di donna e quel senso di pacificazione interiore che soltanto le distese dei campi della sua terra e il verdeazzurro del mare in passato avevano saputo infonderle. Ambientato fra Roma, Puglia e Basilicata, il romanzo allude a una delle forme storiche di oppressione della donna, nella quale tuttavia è sempre viva la spinta a recuperare la propria identità originale senza alcuna ipoteca culturale



Marisa Di Bello è nata a Pisticci (MT) e vive a Bari dove si è laureata e ha insegnato negli istituti superiori. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti di Puglia dal 1981, ha collaborato con rubriche e inchieste a diverse testate nazionali e locali tra cui Cosmopolitan, Noi Donne, NelMese e con l’emittente Radionorba. Attualmente collabora a un giornale online. Ha pubblicato precedentemente il libro inchiesta Le Ragazze degli anni Ottanta (Levante Edizioni) e il romanzo La Badessa di San Giuliano (Besa), vincitore nel 2013 del concorso letterario nazionale “Autori & Editori” di Crova (VC)