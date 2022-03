Ad Alberobello soddisfazione e applausi ai protagonisti della cronocoppie Trofeo Eracle-Memorial Vito Palmisano 09/03/2022 Ad Alberobello soddisfazione e applausi ai protagonisti della cronocoppie Trofeo Eracle-Memorial Vito Palmisano



È filata via liscia, secondo le più rosee aspettative, anche questa edizione 2022 del Trofeo Eracle intitolata alla memoria di Vito Palmisano, compianto presidente della società organizzatrice dell’Asd Eracle (della quale è attualmente a capo il figlio Ivan), nonché l’inventore di questa gara articolata nella formula della cronometro a coppie.



Il freddo pungente e il vento non sono riusciti a guastare una giornata di sport e di divertimento per tutti i gusti, senza dimenticare il magnifico contorno nella zona di partenza e di arrivo nella campagna alberobellese, presso il Camping Bosco Selva, fatto da atleti e team giunti da tutta la Puglia e anche dalla vicina Basilicata.



Con il tempo che veniva preso sul secondo atleta al traguardo, buoni i risultati tecnici che hanno espresso sia gli amatori (coppie formate in base alla somma delle età dei due atleti) che gli agonisti (da regolamento la coppia doveva essere composta solamente da appartenenti alla stessa categoria) lungo tutto il circuito di 17,8 chilometri disegnato tra Alberobello e Martina Franca, appesantito dalla pioggia caduta nei giorni precedenti la manifestazione valevole, a sua volta, per i circuiti regionali del settore fuoristrada Challenge Mtb XCO Puglia e We Are in Puglia.



Come negli anni passati, la finalità principale del Trofeo Eracle è stata quella di raccogliere fondi tramite gli introiti delle iscrizioni per sostenere la lotta alla fibrosi cistica, in stretta collaborazione con l'omonima fondazione con sede ad Alberobello.



Presenti nel corso della gara e della cerimonia di premiazione Michele Longo (sindaco di Alberobello), Antonella Ivone (assessore allo sport di Alberobello), Mimino Pugliese (dirigente nel calcio a livello regionale ma grande appassionato e sostenitore degli eventi ciclistici ad Alberobello) e Giuseppe Calabrese come presidente e in rappresentanza di tutto il comitato regionale FCI Puglia.



COPPIE VINCITRICI CATEGORIE AGONISTICHE

Esordienti uomini: Nicolò Rana – Francesco Dell’Olio (Ludobike Racing Team) tempo 49’14”171

Esordienti donne: Maria Lauciello – Ilaria Di Terlizzi (Avis Bike Ruvo) 1.27’15”

Allievi uomini: Luca Bardi – Dario Cammisa (Asd 1D+ Un Dente in Più) 42’34”

Allieve donne: Jennifer Maria Fosco – Annachiara Agrosì (Maglie Bike) 1.08’46”

Juniores: Angelo Colaiemma – Andrea Rocchetti (Pro.Gi.T Cycling Team) 40’58”

Under 23: Alessio Zollino – Simone Tarantini (Ciclisport 2000 Team) 39’54”942

Donne élite: Melissa Negro – Daniela Puce (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) 1.23’57”



COPPIE VINCITRICI FASCE AMATORIALI

A (33 – 37 anni): Michele Lauriola – Samuel Impagniatello (Mtb Monte Sant’Angelo) 51’53”364

B (38 - 60 anni): Angelo Tagliente – Marco Iaquinta (Team Oroverde Bitonto) 45’08”771

C (61 - 80 anni): Paolo Guagnano – Gianfranco Bongermino (New Cycling Team) 40’29”112

D (81 - 100 anni): Claudio Leo – Francesco Verna (Labiciclettaastore.it) 44’03”206

E (101 – 120 anni): Paride Catapano – Martino Romanelli (Pedale Massafra – Team Eracle) 45’35”558

F (superiore ai 120 anni): Giuseppe Semeraro – Francesco De Carolis (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano – Polisportiva Cicloclub Fasano) 55’09”053

H (mista uomo-donna): Vitantonio Cardone – Anna Ciccone (Asd Locorotondo) 53’07”910



Classifiche gara su https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20221762

Credit fotografico Roberto Ferrante – Giuseppe Di Tacchio