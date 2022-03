Packaging, ottava edizione del concorso OneMorePack. Iscrizioni entro il 31 marzo 09/03/2022 Packaging, ottava edizione del premio OneMorePack. Iscrizioni per professionisti e studenti entro il 31 marzo



Ha preso il via l’ottava edizione di OneMorePack, il premio di packaging design promosso da Grafica Metelliana (www.graficametelliana.com). Un appuntamento annuale per professionisti e studenti, che possono concorrere in due competizioni parallele, patrocinato da Assografici, Art Directors Club Italiano, UNA Aziende della Comunicazione Unite, ADI delegazione Campania e Confindustria Campania.



L’iscrizione è gratuita attraverso l’apposito form sul sito del concorso e formalizzata con l’invio di un campione di ogni lavoro iscritto dai professionisti o del prototipo realizzato dagli studenti entro il 31 marzo 2022. Regolamento completo su www.onemorepack.it



I professionisti potranno partecipare con uno o più lavori di packaging (di ogni settore merceologico) o label (etichette in carta) già realizzati per il mercato italiano o estero.



Agli studenti di scuole, accademie e università con indirizzo design, invece, è assegnato un brief rilasciato in collaborazione con il brand Malafronte. A loro è richiesta la progettazione ex novo di un packaging cartotecnico per il “tarallo napoletano”. Saranno premiati i primi 3 classificati con premi del valore complessivo di 2500 euro.



Partner del concorso: Heidelberg, Bobst, Fedrigoni, Brizzi Distribuzione, Luxoro, HP. Media Partner: Stampamedia, Printlovers, Inside Marketing, Converter&Cartotecnica, Rassegna Grafica e Packaging Space.