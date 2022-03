Porto Cesareo (Lecce) - VI^edizione VIRTÙ E CONOSCENZA. Presentazione delle candidature entro sabato 26 marzo 2022. 09/03/2022 www.virtueconoscenza.com #virtùeconoscenza #virtùeconoscenza2022 #VEC2022

PORTO CESAREO (Le): L’Associazione di Promozione Sociale “MediterraneaMente”, d’intesa con il Comune di Porto Cesareo e l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” di Copertino, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia di Lecce, Comune di Porto Cesareo, UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, Confindustria Puglia. organizza la sesta edizione “VIRTÙ E CONOSCENZA”, Alto Riconoscimento da assegnare a chi con l’ingegno e la sua opera meritoria ha dato lustro alla terra salentina e mediterranea.



Tale evento, premiando il genio, il talento, l’estro mediterraneo, si propone di promuovere la pace, la tutela dell’ambiente, le pari opportunità e il rispetto dei diritti umani, valorizzare le diversità, sollecitare l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle conoscenze, dare risonanza al territorio di riferimento con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale.



Il “VIRTÙ E CONOSCENZA” si articola in sei sezioni, nelle quali l’origine del personaggio da candidare va considerata sia per nascita che per discendenza entro il 3° grado di parentela in linea retta.

A) Scalo di furno: al personaggio vivente originario della Terra d’Arneo (Manduria, Avetrana, San Pancrazio Salentino, Nardò, Porto Cesareo, Leverano, Veglie, Salice Salentino, Guagnano, Campi Salentina, Carmiano, Copertino);

B) Messapia: ad un personaggio vivente di origine salentina;

C) Japigia: ad un personaggio vivente di origine pugliese;

D) Mare Nostrum: al personaggio vivente originario di paesi del Bacino Mediterraneo, da Gibilterra alla Siria passando per Spagna, Francia, Italia, Grecia, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto e Israele. Ma anche Portogallo, Andorra, Macedonia, Serbia e Giordania che, pur non possedendo uno sbocco su di esso, ne condividono da sempre le vicende naturali, culturali e storiche;

E) Ebe – ad un personaggio vivente, di età non superiore ai trentacinque anni, di origine italiana o di altro paese mediterraneo;

F) Alla Memoria: ad un personaggio non più in vita.



I personaggi vengono individuati attraverso candidature fatte da enti pubblici e privati che non hanno finalità lucrative: Associazioni, Fondazioni, Comitati, Scuole, Università, Enti locali, Parrocchie, Ambasciate, Consolati, altri. Anche il singolo cittadino può esprimere proprie segnalazioni, purché le stesse siano accompagnate da almeno n. 10 firme, con gli estremi del documento di riconoscimento.

Si potrà esprimere con apposita domanda di partecipazione non più di una segnalazione per sezione. Lo stesso personaggio potrà essere segnalato solo in una sezione. La domanda dovrà pervenire all’Associazione MediterraneaMente (Via Marzano n. 118 - 73010 – Porto Cesareo – LE) in busta chiusa o per posta elettronica (e-mail: mediterraneamente.aps@gmail.com ovvero PEC: mediterraneamente.aps@pec.it) entro, e non oltre, sabato 26 marzo 2022.



Il modello di domanda e la copia del regolamento potranno essere richiesti tramite messaggio whatsapp alla segreteria organizzativa del “Virtù e Conoscenza” (Tel. 349.1045425 – 389.5550080 – 331.3301602) oppure potranno essere scaricati via internet dal sito: www.virtueconoscenza.com. ovvero dal sito del Comune di Porto Cesareo: www.comune.portocesareo.le.it.



Le candidature pervenute nei termini su indicati saranno esaminate e valutate da una Giuria tecnico/Scientifica presieduta presieduta dalla dott.ssa Serenella MOLENDINI (Consigliera Nazionale di Parità) e composta da personalità del mondo Accademico, Ecclesiale, Politico e Sociale, oltre che da persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in campo scientifico, economico, artistico e culturale, assegnerà l’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”.

La Cerimonia di Gala per la consegna del “Premio” si terrà sabato 18 giugno 2022 a Porto Cesareo (LE). In tale occasione e alla presenza delle massime autorità, i personaggi vincitori riceveranno personalmente l’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”: una riproduzione, dal valore simbolico, liberamente ispirata alla statuetta del dio Thot, divinità egizia della scienza e della sapienza, risalente al IV secolo a.C., rinvenuta in mare nel 1932 da un pescatore di Porto Cesareo, ora esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto.



Nel programma sono previsti momenti musicali, contest, mostre e convegni, presentazioni di libri, proiezioni di film e documentari, visite a musei e siti archeologici, escursioni nel parco naturale e nell’area marina protetta di Porto Cesareo, oltre ad altre iniziative culturali. Le iniziative programmate si svolgeranno parte in presenza e parte a distanza, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, solo in remoto, con dirette streaming YouTube e Facebook.



La Direzione Artistica del VIRTU’ E CONOSCENZA è affidata ad Antonio (Aki) CHINDAMO, arrangiatore e produttore discografico, titolare di Auditoria Records (Como): studio dove è stata registrata la colonna sonora del film “Braccialetti Rossi” e dove registrano, tra gli altri, artisti come Ligabue, Nek, Arisa, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale, …



Nelle passate edizioni il “Virtù e Conoscenza” è stato assegnato, tra gli altri, al prof. Hmaid BEN AZIZA (Rettore dell’Università di Tunisi e Promotore del Premio Nobel per la Pace 2015 al “Quartetto Nazionale del Dialogo Tunisino”), al prof. Frédéric BRIAND (Direttore Generale della CIESM – Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Méditerranée), al prof. Wail BENJELLOUN (Emerito Rettore dell’Università Mohammed V di Rabat e Presidente dell’Unione delle Università del Mediterraneo), allo scrittore albanese Besnik MUSTAFAJ, all’Astrofisico Luciano REZZOLLA (per i suoi studi sulle onde gravitazionali e per aver fotografato per la prima volta un buco nero), al regista Marco Tullio GIORDANA (tra i suoi film: I cento passi, La Meglio Gioventù, …), alla cantante Romina POWER, a Beatrice RANA (Pianista di fama mondiale), al violinista Alessandro QUARTA, a Nicoletta MANNI (prima ballerina al Teatro “Alla Scala” di Milano), alla scienziata Luisa TORSI e al prof. Giuliano VOLPE (Emerito Rettore dell’Università di Foggia e Presidente del Consiglio Superiore del MIBACT), a Giulio DEANGELI (giovane neuroscienziato, ricercatore alla University of Cambridge). Il Premio alla Memoria è stato assegnato a Giulio REGENI, a Renata FONTE e al beato Carlo ACUTIS.



A testimoniare l’efficacia delle modalità di valorizzazione e promozione collegate al presente progetto, vengono riportate alcune testimonianze di chi ha avuto a che fare direttamente o indirettamente con il VIRTU’ E CONOSCENZA:



Christian GRECO (Direttore del Museo Egizio di Torino): “Una civiltà senza la conoscenza della sua storia, delle sue origini e della sua cultura è come un albero senza radici e le istituzioni come il Museo Egizio hanno l’onore e l’onere di tessere connessioni tra i singoli e il sapere attraverso le proprie collezioni. In quest’ottica, un’iniziativa come il Premio VIRTÙ E CONOSCENZA può rafforzare il legame tra le persone e il loro patrimonio culturale. La cultura e le manifestazioni culturali possono essere il motore di una crescita a livello turistico ed economico”.



Hmaid BEN AZIZA (Magnifico Rettore dell’Università di Tunisi e promotore del Premio Nobel per la Pace 2015 al Quartetto del dialogo tunisino): “Ciò che mi ha convinto ad accettare il Premio “Virtù e Conoscenza” è la sua dimensione umana, il dialogo tra i popoli del Mediterraneo, la cultura della tolleranza che lo caratterizzano. Occorre considerare la possibilità di rendere sostenibile questo evento istituendo a Torre Chianca un museo dedicato al Premio e alla statua del dio Thot. La dimensione culturale della città deve essere mantenuta e sviluppata. I politici devono essere consapevoli di questo imperativo”.



Marco Tullio GIORDANA (Regista): “Il VIRTU’ E CONOSCENZA è davvero un bel Premio perché è interdisciplinare, non è specifico di una sola attività, ricerca o linguaggio, ma incrocia le varie discipline. Questo è molto importante perché la conoscenza si sviluppa proprio laddove dialogano tra loro diverse attività scientifiche, culturali e sociali. E dunque auguro a Porto Cesareo e al Premio Virtù e Conoscenza di mantenere questa visione d’insieme per il futuro”.

Giuliano VOLPE (Professore di Archeologia e già Presidente del Consiglio Superiore del MIBACT): “Il VIRTU’ E CONOSCENZA è un progetto che parte dal basso per dare ai cittadini la possibilità di valorizzare il loro patrimonio, amarlo, curarlo, difenderlo e fruirlo responsabilmente; è un impegno civile per favorire nuove forme di sviluppo sostenibile e durevole, per costruire, passo dopo passo, quella che la Convenzione europea di Faro (sul valore del patrimonio culturale) definisce “comunità di patrimonio”.



