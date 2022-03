serie A2 volley - Bcc Castellana Grotte, a Lagonegro per riprendere il cammino 11/03/2022 Il debutto assoluto di Giuseppe Barbone alla guida tecnica della prima squadra, un cammino da riprendere, soprattutto in trasferta, una sfida che rappresenta pur sempre un “derby” tra le due squadre più a sud del campionato: quante sfumature nella 23esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca che porterà la Bcc Castellana Grotte sul campo della Cave del Sole Lagonegro.

Si gioca domenica 13 marzo 2022, con prima battuta alle ore 18, al Pala Sport Valle d’Agri di Marsicotevere (Pz). La formazione pugliese ci arriva dopo la sconfitta interna con Siena (la prima casalinga in campionato in questa stagione), dopo la rottura, ad inizio settimana, con il tecnico Flavio Gulinelli e con il peso delle cinque sconfitte esterne consecutive (l’ultima vittoria fuori casa lo scorso 5 dicembre a Siena). Pure Lagonegro è reduce da tre stop di fila con Ortona, Santa Croce e Brescia: facile dedurre come l’incrocio con Castellana diventi per entrambi occasione di riscatto.



“Al di là della situazione credo che la migliore medicina sia affrontare la sfida con serenità, con il sorriso e con la consapevolezza di aver lavorato bene in settimana - ha commentato alla vigilia Giuseppe Barbone, cinque anni da secondo allenatore della Bcc Castellana Grotte e ora chiamato a sostituire Gulinelli sulla panchina gialloblù - Dal punto di vista personale, la responsabilità tecnica che mi è stata affidata porta ad emozioni differenti rispetto agli altri ruoli rivestiti in questa società (Barbone è stato anche giocatore della Bcc Castellana per tre stagioni, tra il 2014 e il 2017, con tre promozioni in fila dalla B2 alla Superlega, ndr). Sono convinto però che, in campo così come in uno spogliatoio, le emozioni e le pressioni debbano essere messe da parte per lasciare spazio alla carica, alla tranquillità e alla voglia di far bene - ha detto il 47enne tecnico pugliese, dal punto di vista sportivo, ma anche personale, ormai radicato nella comunità castellanese - La pallavolo è uno sport di squadra e l’entusiasmo può fare la differenza: avere una mente libera, giocare bene e vincere ci può aiutare a divertirci e divertire il nostro pubblico. Da giocatore contavo molto sulla carica e sulla determinazione, principi che cercherò di trasmettere ora ai ragazzi. Atleti che, però, dal canto loro, hanno già sufficiente esperienza e valori tecnici importanti, tali da essere decisivi. Ci aspettano tre finali - ha concluso Barbone - Dobbiamo difendere il quarto posto, a partire da Lagonegro contro una squadra giovane, ma che ha già un discreto curriculum, su un campo difficile e con un allenatore di assoluto livello”.



Sette i precedenti tra le due squadre per un match che si è spesso concluso al tie break (per ben quattro volte): 5 le vittorie della Bcc, 2 le vittorie di Lagonegro. In Basilicata la sfida si è protratta sempre fino al quinto set (con due successi pugliesi e un’affermazione lucana). Anche all’andata è stato decisivo il tie break per consegnare i due punti alla Bcc Castellana.



Saranno Matteo Talento di Salerno e Alberto Dell’Orso di Pescara i due direttori di gara. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World.