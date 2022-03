Bari - Appuntamenti settimanali a cura di PugliArte Sabato 19 e Domenica 20 marzo 14/03/2022 Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. Alla fine del tour vi offriremo focaccia e vino rosso



Punto d’incontro: Foresta di Mercadante

________________



• Tipologia: Trekking su sentiero. Durata: circa 3 ore.

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 09.45 Dopo le procedure di iscrizione all'attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 7 km, e si snoda principalmente su sentiero con dislivelli minimi (+/- 78)

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; pantaloni lunghi, indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way, snack energetici, almeno 1lt. di acqua a testa

____________

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso possono partecipare.

tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico







Sabato 19 e Domenica 20 ore 17.00 appuntamento con “Bari Sotto la Città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno. Osserveremo la sequenza archeologica della città, ben conservata nel succorpo della Cattedrale di S. Sabino e chiesa diruta di Santa Maria del Buonconsiglio

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso al succorpo

Santa Maria del Buonconsiglio con i resti dei mosaici pavimentali dell'IX - XI secolo

Succorpo della Cattedrale – domus romana – mosaico di Timoteo – chiesa bizantina

Punto d’incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Come PRENOTARE: mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono









Sabato 19 ore 17.30 appuntamento con il percorso di "Bari tra streghe e leggende - Speciale la Morta Bèfani"

Accompagnati dall'attore Pasquale D'Attoma passeggeremo tra i vicoli di Bari vecchia scoprendo luoghi e racconti di streghe e personaggi della tradizione popolare barese.

Costo: 15 euro

Porta Nova

Colonna Infame

Cape du Turchie

Arco Vanese

Arco della Fattucchiera

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708







Domenica 20 ore 10.00 appuntamento con “Puglia Archeotrekking - La costa dei pastori – Costa Ripagnola”. Insieme percorreremo i sentieri lungo la costa di Polignano. Scopriremo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando scopriremo le grotte abitate sin dal Paleolitico, l’unicità delle calette, le macchie di ginepro, il lentisco, e ancora, i trulli punteggianti il paesaggio e tante altre meraviglie della natura che il magico e surreale luogo è in grado di offrire.

Costo: 10 euro

Punto d’incontro: Cala Fetente

______

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking turistico. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 6 Km

• Livello escursionistico, facile, con passaggi sulla scogliera e su ciottolame.

• Incontro ore 15.45. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sulla costa

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guanti da ferramenta, snack energetici, almeno 1 lt di acqua a testa

______

POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

Possono partecipare i bambini con età superiore ai 5 anni

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.







Domenica 20 ore 10.15 appuntamento con “I Luoghi dell’Arte: la Pinacoteca Metropolitana di Bari”. Ci soffermeremo nel particolare sulla sezione medievale (sculture dei secc. XI-XV, icone pugliesi dei secc. XII-XIV) e sulla sezione rinascimentale comprendente i dipinti veneti provenienti da chiese della regione (sono presenti opere di Antonio e Bartolomeo Vivarini, Giovanni Bellini, Paris Bordon, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto); dipinti pugliesi dei secc. XV-XVI (Tuccio d’Andria, Costantino da Monopoli, Andrea Bordone).

Costo: 10 euro + 3 euro di ingresso alla Pinacoteca

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Punto d’incontro: Palazzo della Provincia (Via Spalato n.19 – Lungomare Nazario Sauro n. 27)

Prenotazioni via whatsapp al 3403394708. Nella prenotazione va indicato il numero di partecipanti, un cognome e un contatto telefonico









Domenica 20 ore 10.30 appuntamento con il "Racconto dell'antica civiltà Rupestre di Matera". Passeggeremo nella Matera sotterranea con la visita del sasso Barisano, per poi proseguire attraverso via Madonna delle Virtù, che costeggia la gravina, nel sasso Caveoso, visiteremo piazza San Pietro Caveoso e la chiesa in stile romanico di San Pietro.

Costo: 10 euro per la visita guidata da pagare online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/... biglietti di ingresso ai siti 4 euro a partecipante

Punto d'incontro: piazza Vittorio Veneto

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI SITI ARCHEOLOGICI

____________

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708









Domenica 20 ore 10.30 appuntamento speciale PALAZZO FIZZAROTTI

💰Costo: 10 euro per la visita guidata da pagare online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...

+ 5 euro per ingresso che vanno pagate in contanti il giorno della visita.

*PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE*

______________

Salone del Camino

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II

_______________

É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

La visita guidata sarà eseguita nel rispetto dell'attuale normativa di sicurezza Covid19, come da DPI vigente

______________

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.









Domenica 20 ore 17.00 appuntamento con "Lupommini e altri misteri: le leggende di Conversano". Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo ottocentesco, cammineremo lungo Casal vecchio scoprendo i vicoli a spina di pesce che lo contraddistinguono coi suoi riti antichi e, salito il pendio verso il municipio, scenderemo nel Casal nuovo. Pasquale D’Attoma dopo aver curato i testi sulle leggende e le streghe di Bari, torna a raccontare della tradizione, di storie particolari e uniche come il culto della Madonna del Basilico e la leggenda dell’ultimo Lipommine.

Ex Gil, borgo ottocentesco, chiesa Santa Maria la Nova, edicola votiva Madonna del Basilico, Municipio, Casal nuovo.

Costo: 15 euro

Punto di Partenza: Ex GIl – Via Edmondo de Amicis

______________

Durata 2 ore circa.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.







Questo è tutto. Grazie e buon inizio settimana



--





Come prenotare: la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3403394708 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Per annullare la prenotazione: si prega di comunicare tempestivamente un'eventuale disdetta.

Lo staff