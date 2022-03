Canosa e Ostuni - La Puglia in Finale a Concorso teatrale ad Agrigento 14/03/2022 Concorso teatrale ad Agrigento, in finale due istituti comprensivi di Canosa e Ostuni

L’Assessore regionale Leo: “La scuola della Puglia ricca di talento, di creatività e curiosità”



La Puglia torna protagonista con due lavori ispirati all’Opera pirandelliana alla V edizione del Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”, che si svolge ad Agrigento e che vedrà la partecipazione di studenti da ogni parte del mondo.



"Seguo con grande interesse le fasi finali del Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila” che vede due scuole della Puglia in lizza per il podio, l'Istituto Comprensivo Bovio - Mazzini di Canosa di Puglia e l'Istituto Comprensivo Barnaba - Bosco di Ostuni” dichiara Sebastiano Leo, Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro -. La scuola della Puglia si dimostra ancora una volta ricca di talento, piena di creatività e di curiosità – aggiunge -, pronta a mettersi in gioco e raccogliere con entusiasmo le sfide sul suo cammino. In questo caso poi un Premio su Pirandello, nella sua città natale, Agrigento, rappresenta un'occasione particolarmente speciale, perché parlare di Pirandello significa parlare della parabola esistenziale di tutti gli uomini e le donne, significa riflettere sul mondo, partendo da se stessi. In un momento così complesso e difficile, come quello che stiamo vivendo con questa terribile pandemia globale – prosegue - , è particolarmente importante mettere al centro le persone, l'individuo, in particolare i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che più di tutti hanno sofferto la distanza e l'isolamento. Occasioni come questa che favoriscono l'incontro, lo scambio, la condivisione ma anche la riflessione sull'essere umano sono importanti oggi più che mai. Per questo faccio i migliori auguri agli studenti pugliesi in gara ma anche a tutti i ragazzi in generale che partecipano a questa straordinaria iniziativa in terra sicula".



Sono oltre 500 i partecipanti alla V edizione del Concorso Uno, nessuno e Centomila. Alla scadenza, fissata per il 20 febbraio, sono pervenuti corti teatrali da ogni parte d’Italia e numerosi elaborati dalla Spagna, dalla Francia, dalla Tunisia, dalla Grecia, dalla Romania, dalla Turchia e dall’Iran. Come da bando, sono pervenuti testi teatrali tratti dalle novelle di Luigi Pirandello o brevi rappresentazioni in video ispirate alle novelle e ai personaggi pirandelliani. I due lavori degli alunni pugliesi concorrono per il podio.

Alla cerimonia di premiazione in programma l’8 aprile 2022 sono invitati gli ammessi alla finale, che rappresenteranno i loro lavori e scopriranno sul palco del Teatro Luigi Pirandello il riconoscimento attribuito.



L’Istituto comprensivo Bovio-Mazzini, diretto dalla dottoressa Antonietta Lamacchia, ha partecipato con 20 alunni della II se. C e della II sez. I con un video dal titolo “Lontano”, liberamente tratto dall’omonima novella pirandelliana. Coordinati dai professori Filomena Stellino, Rita Napoletano, Mino Porcelli e Martina Di Nunno, i ragazzi sono riusciti a mettere in luce le difficoltà dell’essere sradicati dalla propria terra, lontani dai propri affetti.

L’istituto comprensivo Barnaba-Bosco di Ostuni, diretto dalla professoressa Guendalina Cisternino, partecipa con un corto teatrale tratto dalla novella pirandelliana “La giara”. Venti alunni della classe III, sezione I, guidati dalla professoressa Dorotea Valentina Eufemia Longo hanno proposto un video dal titolo “Uno strappo a(lla)regola. Nel corto teatrale l’idea centrale è il ricorso a una tuta anti-covid, come elemento sostitutivo della giara. Il messaggio pirandelliano rimane intatto e l'arroganza si scontra con la competenza, ma alla fine è costretta a soccombere.



L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Uno Nessuno e Centomila, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Comune di Agrigento, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, il Distretto Turistico “Valle dei Templi” e “La Strada degli Scrittori”.