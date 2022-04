Porto Cesareo (Lecce) - A CHOICE FOR LIFE – ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ideato ed organizzato da Giulio DEANGELI 06/04/2022 A CHOICE FOR LIFE – ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Il progetto di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, ideato ed organizzato dal giovane neuroscienziato Giulio DEANGELI, rientra nella programmazione della VI edizione del Festival “VIRTU’ E CONOSCENZA”. Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e delle Università italiane potranno iscriversi entro il 31 marzo p.v.





PORTO CESAREO (Le): si terrà da venerdì 8 a domenica 10 aprile, in orario pemeridiano, in diretta streaming sulla piattaforma Teams di Microsoft, il percorso nazionale di ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ideato ed organizzato da Giulio DEANGELI, il giovanissimo neuroscienziato già vincitore dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA.

“A choice for life", questo il nome del progetto da lui organizzato che si fonda su tre pilastri: orientamento universitario, metodo di studio e preparazione per i test d’ingresso all’Università. La partecipazione è aperta a tutti, ma è particolarmente consigliata agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e a quelli iscritti ai primi anni di Università. L’iscrizione, completamente gratuita, dovrà essere fatta entro il 31 marzo p.v. Dato il numero limitato di posti disponibili, si darà la precedenza ai primi iscritti.

Maggiori informazioni si possono avere collegandosi al sito ufficiale dell’evento:

http://www.achoiceforlife.it/ ovvero per e-mail: info@achoiceforlife.it

Il modulo di iscrizione, da compilare online, si trova collegandosi a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRA5dGSh3rEr1Fw9PV6Geo31Pj_quPRTn337R1DTPh9IIzYw/viewform



Il progetto rientra nella programmazione della VI edizione del Festival VIRTU’ E CONOSCENZA e gode del patrocinio di molteplici istituzioni, tra cui il Comune di Porto Cesareo (LE), il Comune di Este (PD), la Regione Puglia, la Regione Toscana, l’Università del Salento ed altre Università Italiane.

La progettazione grafica è curata dalla prof.ssa Catia BROCCA e dagli studenti del Corso di Promozione Pubblicitaria dell’Istituto Bachelet di Copertino.

I tre appuntamenti si svolgeranno sotto forma di seminari interattivi, che verranno condotti, oltre che da Giulio DEANGELI, da un team di speaker provenienti da numerose discipline scientifiche e umanistiche, con alle spalle un eccellente curriculum accademico.



Giulio DEANGELI, riferisce: “Da ex-studente di scuola secondaria, avrei fatto tesoro di un’opportunità di questo tipo, che sicuramente mi avrebbe agevolato nell’approccio al mondo accademico. Per tale motivo, ho fatto mia la missione di trasmettere ai più giovani le conoscenze che ho acquisito in questi anni, con la speranza che questo progetto possa contribuire al bene degli studenti e del nostro Paese”.



“E’ un onore per me aver conosciuto Giulio – aggiunge Cosimo Damiano ARNESANO, ideatore ed organizzatore del “Virtù e Conoscenza” - un ragazzo di soli 25 anni, esempio di genialità e nello stesso tempo di umiltà e capacità di porsi al servizio degli altri. È un privilegio collaborare con lui per la realizzazione di questo progetto”.



Chi è Giulio DEANGELI

Un giovane che ha battuto ogni record dello studio: quattro lauree in quattro mesi conseguite con lode nel 2020 all’Università di Pisa (Laurea in Medicina, in Biotecnologie, Ingegneria Biomedica e Biotecnologie Molecolari), svolgendo, parallelamente, anche una significativa attività di ricerca come borsista presso l’Università di Harvard. Un giovane, che superando una selezione che ha visto competere oltre 23.000 candidati provenienti da tutto il mondo, si è aggiudicato il dottorato di ricerca in neuroscienze alla Cambridge University. Il 25 gennaio 2022, il prof. Fabio POLLICE, Magnifico Rettore dell’Università del Salento, gli ha consegnato la statuetta del dio Thoth, simbolo dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA.