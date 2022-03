Monopoli (Bari) - Attesi 500 atleti per ilMediterranean Open Championship 2022 di corsa orientamento 17/03/2022 Domenica 20 marzo 2022 sono attesi oltre 500 atleti da 15 paesi





Il Comune di Monopoli è pronto ad accogliere la 17esima edizione del Mediterranean Open Championship 2022 di corsa orientamento, le cui gare saranno valide anche come 1° e 2° tappa di Coppa Italia Sprint FISO.



La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Sport Orientamento, PWT Italia, Sport Orienteering School, Circolo Velico Lucano, Regione Puglia e Pugliapromozione, insieme ai Comuni di Alberobello e Monopoli.





L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli Assessorati allo Sport (Cristian Iaia) e Cultura (Rosanna Perricci).





«Si tratta di una grande manifestazione sportiva sulla quale abbiamo sin da subito creduto, rappresentando allo stesso tempo un ottimo volano per il nostro turismo. Non solo per il numero elevato di partecipanti e persone al seguito che soggiorneranno da queste parti nel prossimo fine settimana ma anche per la promozione dal punto di vista turistico che deriva da un evento di questa portata. Colgo l’occasione per salutare tutti gli atleti, consapevole che vivremo un grande week-end di sport», afferma Iaia.





Alla gara, in programma sabato alle 15 ad Alberobello e domenica alle 9,30 a Monopoli, parteciperanno ben 500 atleti provenienti da 15 Paesi che si contenderanno il titolo di campioni del Mediterraneo per l’avvio di stagione della Coppa Italia FISO. In palio anche punti per il World Ranking nella tappa di Monopoli.





Tra i top runner sul campo, dal Belgio Yannick Michiels, in testa nello Sprint World Ranking, vice campione europeo, mentre dalla Norvegia Kasper Fosser. Per la Svizzera Martin Hubmann, campione europeo a staffetta e del Mondiale Sprint Relay, Joey Hadorn, vice campione europeo Knock-Out e campione europeo Sprint Relay, e Simona Aebersold. Per la Repubblica Ceca Tereza Janosikova, quinta nello Sprint World Ranking e sesta agli Europei Sprint Relay 2021.





La premiazione dei vincitori avverrà domenica 20 marzo alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele II.