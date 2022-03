Gravina in Puglia (Bari) - 8^ Mediofondo Bosco Difesa Grande, le sorprese della vigilia 18/03/2022 GRAVINA IN PUGLIA – Meno di 48 ore al via ufficiale dell’ottava Mediofondo Bosco Difesa Grande e in casa Amicinbici Losacco Bike è già tutto pronto con la consueta cura dei dettagli. Questa mattina sono infatti state collocate le ultime frecce segnaletiche sui 45 km di percorso che domenica 20 marzo riporterà le ruote grasse della mountain bike a calcare i tecnici terreni del Bosco Difesa Grande. Sarà una grande festa del ciclismo ma anche e soprattutto un inno corale alla pace attraverso lo sport che unisce al di là di ogni barriera: per questo sui numeri di gara di ogni atleta troverà spazio un arcobaleno simbolo di pace. Un simbolo che resterà come ricordo a ciascun atleta, poiché la tabella è personalizzata. Ed è proprio a Gravina, in una delle prime edizioni della Mediofondo, che ha avuto il suo exploit ciclistico l’atleta ucraino Yan Pastushenko, oggi professionista della mountain bike.



Mentre le iscrizioni sono ancora aperte (possibilità di versare la quota di € 25 sino a domani via Paypal su Icron.it o in contanti – maggiorata a 30 € solo per la mattina di domenica) si è già superato il muro simbolico dei 320 atleti registrati, a dimostrazione del grande affetto nutrito dal ciclismo pugliese e lucano per questa storica manifestazione, nuovamente in calendario dopo che il violento incendio dell’estate scorsa ha quasi fatto scomparire uno dei paradisi della mountain bike locale. Attrezzati anche un percorso ridotto sulla distanza di 25 km per i soli escursionisti non tesserati, coloro che muovono ora le prime pedalate in mountain bike.







Premio al miglior KOM

Per celebrare l’occasione e la soglia simbolica appena superata, l’organizzazione riserverà una sorpresa a tutti i partecipanti, al fine da aggiungere ulteriore pepe su una minestra che si preannuncia già molto saporita. Sarà infatti riservato un premio speciale all’atleta che si aggiudicherà il titolo di KOM (acronimo in inglese che sta per “Re della Montagna”) sulla salita simbolo di giornata. Un riconoscimento sarà tributato infatti a colui o colei che riuscirà a percorrere nel minor tempo i 3,5 km de “l’Annunziata”, caratterizzati da 235 metri di dislivello, pendenza media del 6,4 % con punte massime del 13,5 % (coefficiente di difficoltà 47). I tempi saranno monitorati in modalità smart tramite i report della diffusa applicazione “Strava”.



Ricca la premiazione finale, che vedrà salire sul podio i primi 3 assoluti e di categoria. L’ASD Amicinbici Losacco Bike, con la collaborazione delle realtà produttive del territorio, ha infatti previsto di omaggiare i vincitori con Vini Cantine Colli della Murgia e un sacco in juta contenente prodotti tipici locali (Puglia Re e Puccia DIVI, legumi Lofrese, Birra Proteica BI31, 2 confezioni di Pasta Felicia). Per tutti i partecipanti ci sarà un kit di integratori Enervit.











Di consueto sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, nuova sarà invece la location di partenza e arrivo, fissata nel suggestivo scenario delle “Cantine Colli della Murgia” (clicca qui per arrivare), situate proprio sul confine del bosco, non lontano dalla celebre ex base Jupiter della Guerra Fredda. Ritrovo a partire dalle ore 7:00. Partenza alle 9:30.