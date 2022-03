GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2022 passeggiata tra i Laghi della Riserva naturale regionale Laghi di Conversano 21/03/2022 GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2022



Legambiente Puglia promuove una passeggiata tra i Laghi della Riserva naturale regionale Laghi di Conversano e Gravina Monsignore con gli studenti della scuola “G. Falcone” di Conversano



martedì 22 marzo 2022

Lago di Sassano, Via Casamassima - Conversano





Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua per ricordare l'importanza vitale di questa

preziosa risorsa, sensibilizzare le Istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sulla necessità di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.



Il motto scelto quest’anno per il World Water Day 2022 è “Acque sotterranee - Rendere visibile l’invisibile”. Il messaggio è chiaro, le acque sotterranee sono invisibili, ma il loro impatto è visibile ovunque. Quasi tutta l'acqua dolce del mondo è sotterranea ma con l'aggravarsi del cambiamento climatico, queste sono a rischio, per questo serve lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa.



Legambiente Puglia, nell’ambito del progetto Tra Laghi e Gravine: tutela integrata della biodiversità, finanziato da Fondazione con il Sud nel bando ambiente 2018, con i partner di progetto ha voluto promuovere una giornata finalizzata alla conoscenza proprio dei Laghi della Riserva naturale regionale Laghi di Conversano e Gravina Monsignore.



Dalle ore 9.00, grazie alla guida e supporto del partner Cooperativa Itaca e Legambiente Abron – Conversano, 80 studenti del 1° Circolo Didattico Statale "G. Falcone" saranno accompagnato in una passeggiata alla scoperta di questo luogo prezioso, al fine anche di comprendere l'importanza della risorsa acqua partendo dal Lago di Sassano.