Bari - WIZZAIR AVVIA IL NUOVO BISETTIMANALE SU ABU DHABI 23/03/2022 WIZZAIR AVVIA IL NUOVO BISETTIMANALE SU ABU DHABI

• Il collegamento opererà ogni martedì e sabato





Bari, 23 marzo 2022 – Aeroporti di Puglia comunica che con l’entrata in vigore del nuovo orario estivo, prevista per il prossimo 27 marzo, Wizzair darà il via al proprio collegamento su Abu Dhabi. Sarà possibile raggiungere la nuova destinazione grazie a una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e sabato, e sino alla fine della Summer 2022, fissata per l’ultima domenica di ottobre.



Il collegamento con la capitale degli Emirati Arabi Uniti sostituisce, di fatto, il volo operato in precedenza, dallo scorso 26 febbraio e sempre dalla low cost ungherese, su Dubai.



“Il nostro piano strategico - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia - punta con decisione all’allargamento del network individuando quali nuove aree di mercato di forte interesse, e perciò da servire con collegamenti diretti, quelle del nord Europa e del Medio Oriente. Dubai e Abu Dhabi, peraltro hub strategici per le prosecuzioni verso estremo Oriente e Oceania, si sono rivelate felici intuizioni, rese poi concrete dalla strategia delineata con la Regione Puglia e dalla condivisione di un progetto molto ambizioso con Wizzair. I risultati, con circa 2500 passeggeri trasportati sino ad oggi, pari a un coefficiente di riempimento del 73% sulla capacità offerta, testimoniano la bontà della scelta operata e il valore commerciale dell’accordo con il vettore. Quello verso gli Emirati Arabi Uniti è un collegamento che non è funzionale alle sole esigenze del mercato turistico, ma che si rivela fondamentale anche per la rete delle imprese pugliesi, soprattutto di quelle in forte crescita e ad alto valore tecnologico, che nel volo diretto trovano un prezioso alleato nelle loro politiche di espansione. La presenza della Regione Puglia nell’ambito dell’Expo 2020 in corso a Dubai ha dato ulteriore forza, in uno con il volo, all’affermazione delle aziende della nostra regione nonché della Puglia, e del suo brand, quale destinazione del turismo internazionale”.