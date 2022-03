Bari - ABC SCHOOL FILM FESTIVAL – II EDIZIONE I MAESTRI DEL CINEMA ITALIANO DI IERI E DI OGGI 23/03/2022 ABC SCHOOL FILM FESTIVAL – II EDIZIONE

I MAESTRI DEL CINEMA ITALIANO DI IERI E DI OGGI

Il Cinema Abc di Bari riapre per accogliere la seconda edizione dell’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL.

Stamattina nell’Abc la prima proiezione, con gli studenti del “Socrate”, che assisteranno alla proiezione del film diretto da Nanni Moretti nel 1993: “Caro diario”.



Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., su iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Turismo, a valere su risorse del Piano Straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021” prodotta dell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini.



Rivolto agli studenti degli istituti superiori di Bari, il festival, anche per questa sua seconda edizione, riprende la sua formula collaudata e si articola in due momenti: la rassegna cinematografica che inizia oggi e il festival vero e proprio.



La rassegna comprende 7 film che segnano un percorso nella storia del cinema italiano, selezionati dalla direzione artistica, e che verranno visti da oggi fino ai primi di maggio. Tutti gli studenti realizzeranno poi un elaborato scritto e i migliori 20 tra questi verranno scelti per far parte della giuria del festival vero e proprio, con le tre “pomeridiane”, dal 10 al 12 maggio, durante le quali verrà scelto il film più bello tra tre titoli, selezionati sempre dalla direzione artistica. Il film più bello verrà premiato durante una serata/evento finale.

Le proiezioni saranno accompagnate dalle lezioni degli esperti dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get.



Questi i film che verranno visti dagli studenti per la rassegna a partire da questa mattina, alle 9.30: “Caro diario” di Nanni Moretti, “Ladri di biciclette” diretto da Vittorio De Sica, “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, “L’intervallo”, “Amarcord” di Federico Fellini, “Il posto” per la regia di Ermanno Olmi, “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, e “L’intervallo” di Leonardo Di Costanzo.



Claudio Valente Presidente ABC_Centro di Cultura Cinematografica s.r.l. commenta: “L’esperienza altamente positiva della prima edizione dell’Abc School Film Festival, realizzato da ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l. nell’inverno scorso, ci ha dato la giusta carica per realizzare anche questa edizione, che ci auguriamo sia più proficua della prima.

Il nostro festival, organizzato nella nostro storico cinema, è un progetto che si articola in due momenti fondamentali: la rassegna con le proiezioni dedicate ai ragazzi che vedranno i film scelti nell’Abc, e il festival vero e proprio, per tre giornate, dal 10 al 12 maggio, con le "pomeridiane", sempre all’Abc, destinate alla giuria di studenti che sceglieranno il film vincitore di questa seconda edizione.



Questa volta sono stati selezionati film che fanno parte della storia del cinema italiano, firmati da grandi registi e con interpreti che ancora vivono nell’immaginario collettivo. A vederli saranno gli studenti delle scuole superiori di Bari e provincia, alcuni dei quali poi andranno a comporre la giuria che sceglierà il film vincitore di questa seconda edizione tra tre film selezionati dalla direttrice artistica. Le proiezioni saranno guidate dagli esperti di educazione all’immagine dell’Accademia del Cinema Ragazzi coop Get, e vi sarà anche un film/evento finale, aperto al pubblico, durante il quale ci sarà la premiazione.



Il Progetto di formazione del pubblico si avvale, anche questa volta, della preziosa collaborazione della Direzione Scolastica Regionale Puglia e del sostegno dell’Apulia Film Commission, che ringraziamo, nell’ambito del Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia con risorse della Regione Puglia/intervento Apulia Cinefestival Network”.



Francesca Rossini, direttrice artistica, spiega: “L'Abc torna a essere il luogo di formazione per eccellenza degli spettatori di Bari e non solo. Ancora una volta i giovani studenti potranno appassionarsi alla magia dell’arte cinematografica e approfondirne il linguaggio e i significati. Che tutto questo avvenga nel nostro cinema storico è per noi motivo d’orgoglio soprattutto alla luce della grave crisi che sta colpendo il comparto delle sale cinematografiche in tutta Italia. Sperando di esserci messi alla spalle le restrizioni pandemiche ora è il momento di investire sul ritorno del pubblico nella sala cinematografica e quindi sulla sua formazione, proprio a partire dalle nuove generazioni.



Durante la prima edizione del festival abbiamo avuto modo di toccare con mano quanta voglia abbiano i ragazzi di andare al cinema e approfondirne i suoi molteplici aspetti, quanto entusiasmo dimostrano nell’approcciarsi a questi nuovi strumenti di arricchimento individuale e collettivo. In questa direzione è andata la scelta dei film della seconda edizione, una edizione che ha risposto alla grande richiesta arrivata da studenti e insegnanti sin da subito dopo la fine della prima rassegna a dicembre scorso.



Da Pasolini a Fellini, da Moretti a Olmi, a De Sica, e poi Diritti e Di Costanzo, i sei registi che firmano gli altrettanti film del festival tracciano un percorso di grande conoscenza dell’arte cinematografica italiana che travalica i tempi e giunge fino ai nostri giorni.



Anche questa volta, per noi, è fondamentale la collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Puglia diretta da Giuseppe Silipo, per il grande impegno nel coinvolgimento delle scuole, e del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della regione Puglia, diretto da Aldo Patruno, che crede fermamente nel nostro progetto di formazione del pubblico dei ragazzi.



Buona visione con la seconda edizione dell’Abc School Film Festival!”