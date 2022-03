Fasano (Brindisi) - Zoocomix: tutto pronto per uno dei più attesi raduni pugliesi di cosplay 25/03/2022 Sabato 26 e domenica 27 marzo allo Zoosafari torna l’evento record





Tutto pronto per l’evento che questo fine settimana porterà molti appassionati del mondo cosplay in Puglia. Torna finalmente dopo uno stop di 2 anni la seconda edizione dell’evento dedicato a tutti gli appassionati, collezionisti o semplici curiosi di cartoons, film, fumetti, videogames e serie televisive, con due giorni ricchi di attività, intrattenimento e tanti ospiti.



Un evento per grandi e bambini, dove incontrare il supereroe preferito, scambiare due chiacchiere con famosi youtuber o per perdersi tra le ultime novità su gadget, fumetti, giochi e tutto ciò che rimanda al mondo nerd.



Ricco e variegato, il programma delle due giornate del 26 e 27 marzo prevede per tutti gli appassionati molto intrattenimento, eventi, contest, concerti, esibizioni ed attesissimi ospiti d’onore.

Accanto a Himorta, l’influencer numero 1 nel mondo Cosplay nonché amatissima madrina della prima edizione, allo ZooComix ritornano le incursioni musicali de Le Stelle di Hokuto, gli amici di Harry Potter Azione Cosplay Taranto, la matita ironica di BuonG, la scuola di fumetti, disegni e illustrazioni Grafite… ma anche nuovi ospiti: lo youtuber da più di un milione di followers Nick Radogna, i cosplay Nadia SK, Misa & Sho, Sunymao, le divulgazioni “brutte brutte” di Barbascura X e tanti altri.

Nel Teatro Fantasy sarà allestita una mostra espositiva dedicata a Star Wars realizzata in collaborazione con la Galaxy A.P.S. e poi esibizioni, l'esposizione live dei Supereroi in collaborazione con Real Avengers, l’area Lego con esposizione e zona gioco, l’area dedicata al disegno e ai giochi di ruolo, intrattenimento, figuranti e tanto altro.



Le giornate saranno arricchite dalla consueta sfilata e gara Cosplay.



Il costo d’ingresso è ridotto scaricando il coupon sconto, con un’ulteriore riduzione per tutti coloro, adulti e bambini, che si presenteranno in costume completo a tema Cosplay. L’ingresso é gratuito per i bimbi con meno di 4 anni e con altezza inferiore a 1 metro.



Per informazioni sull’evento:

sito web : www.zoosafari.it - pagina Facebook “Zoosafari Fasano | Pagina Ufficiale” - telefono 080.4414455