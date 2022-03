27 marzo - performance-concerto con Luigi e Mattia Vlad Morleo e Tarshito - Trani 27/03/2022 A Palazzo delle Arti Beltrani per “Musiche e gesti per una sola terra” l’ingresso alla mostra di Tarshito “Il Sentiero del Viandante Innamorato” è prorogata sino alle 21.



Domenica 27 marzo dopo la performance-concerto con Luigi e Mattia Vlad Morleo e Tarshito si potrà visitare la mostra con lo stesso artista



Continuano nell’elegante dimora di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) le performance artistiche che arricchiscono la mostra Il sentiero del viandante innamorato di Tarshito. Inaugurata lo scorso 25 febbraio, l’esposizione, a cura di Enrica Simonetti, è promossa dai Poli biblio-museali di Puglia e dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, e sarà visitabile sino al 25 aprile 2022. Nei suoi “nomadismi spirituali e intellettuali alla ricerca di nuove geografie dell’arte e della vita”, come suggerisce il sottotitolo della mostra, l’artista ha contemplato delle performance con cadenza settimanale che arricchiranno sino al 24 aprile il percorso dei visitatori mentre si immergono in una nuova cosmogonia del mondo. Domenica prossima, 27 marzo, alle ore 20,00, sarà possibile assistere con il ticket della mostra, per l’occasione visitabile sino alle ore 21,00, ad una performance-concerto ‘Musiche e gesti per una sola terra’ con il duo Morleo. All’esibizione contribuirà lo stesso artista Tarshito che, dopo la performance, sarà cicerone d’eccezione della mostra.



Padre e figlio, Luigi alle percussioni e Mattia Vlad al pianoforte/synth, entrambi compositori, esplorano quelle che sono le dimensioni acustiche ed emotive della musica attuale, si immergono in flussi minimalisti passando dal jazz alle culture del mondo in una sinergia totale che vede entrambi in veste di compositori ed esecutori delle loro performance. Uno spettacolo di raffinata incisività e di delicatezze sonore, in un impasto etereo con un pizzico di elettronica. Domenica a Trani si potranno ascoltare due eccellenti musicisti. Mattia Vlad Morleo, appena ventuno anni, è riconosciuto come uno dei migliori giovani compositori della scena artistica contemporanea. Ha recentemente scritto la colonna sonora del docufilm di Alessandro Piva "Santa Subito" sulla vita di Santa Scorese. Lavora abitualmente con BBC, WWF, Save the Children, RAI, Mediaset, e tanti altri. Suo padre, Luigi Morleo, docente di strumenti a percussione al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, è un apprezzato compositore, molti suoi lavori infatti sono stati eseguiti in tutto il mondo da grandi orchestre. Nella sua poetica musicale utilizza diversi stili e generi musicali come il minimalismo, il rock-cross-over, il folk-pop, il jazz e l’elettronica.



I prossimi appuntamenti delle performance artistiche a Palazzo delle Arti Beltrani: domenica 3 aprile performance-concerto ‘Meditazione in musica. Suoni di luce e di silenzio’ con la voce di Tiziana Portoghese, Francesco Palazzo alla fisarmonica e Tarshito; da giovedì 7 a sabato 9 aprile costruzione del ‘Mandala della pace’ realizzato da Geshe Lobsang Soepa, monaco buddhista dell'associazione Tso Pema Non-Profit; domenica 10 aprile performance ‘L’inestimabile gioiello della pace’ con Ida Mastromarino, Tito Di Pippo e Tarshito; chiude la serie di eventi domenica 24 aprile la performance ‘Vita semplice e pensiero elevato’ con la proiezione video di ‘Sparks’ di Firak Di Bello e il mantrayoga di Prabhu Das, Radhika e Tarshito.



La mostra sarà visitabile sino al 25 aprile 2022 tutti i giorni, dal martedì alla domenica, ad esclusione del lunedì, dalle ore 10:00 alle 18:00. Per domenica 27 marzo l’apertura è prolungata sino alle ore 21,00.



Per prenotare è disponibile la nuova app Palazzo Beltrani che si può scaricare gratuitamente dagli store Apple e Google, sia per tablet che per smartphone, oppure cliccando il seguente link: https://www.palazzodelleartibeltrani.it/app-audioguida/ oppure telefonando al numero 0883500044 o mandando una e-mail a info@palazzodelleartibeltrani.it. È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani. Ingressi: 8,00 euro ticket intero; 5,00 euro ticket ridotto over 65, docenti, minori, studenti, associazioni convenzionate. È necessario inoltre essere in possesso del Green pass come da attuale normativa anti-Covid in vigore. Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita alle collezioni della Pinacoteca Ivo Scaringi.



L’artista e la mostra



L’architetto e artista Nicola Strippoli dal nome devozionale Tarshito, in sanscrito ‘sete di Dio’, attribuitogli dal suo maestro spirituale Osho, è un autorevole interprete e docente di design. Un centinaio delle sue originali creazioni sono accolte dagli Istituti Italiani di Cultura di Città del Messico e Rabat (Marocco), Seul (Corea del Sud) e Lima (Perù) e vengono ospitate dalle gallerie Arts of Earth e Art Konsult di Nuova Delhi e The Edge a Dacca, nel Bangladesh. L’emozionante errare della sua arte non è solo geografico. L’intellettuale cosmopolita di origini pugliesi arabesca il suo concetto filosofico in una cosmogonia, che dall’universo fluisce verso la Terra. In questa lenta e maestosa purificazione di ricerca dell’alimento del proprio spirito da convertire in segno, Tarshito individua la primaria chiave di lettura del percorso figurativo, che abbatte steccati e confini culturali. Il maestro ed i preziosi collaboratori hanno elaborato un nuovo mondo aperto e libero, che non contempla le divisioni, i reticoli di filo spinato e le frontiere. Su questo concetto insiste la mostra, le cartografie del mondo si rimescolano, le città messicane confinano con quelle pugliesi, le strade siciliane finiscono per essere bengalesi, i golfi, le penisole, i continenti, assumono nuove forme e disposizioni in un mondo che non conosce divisioni, coabitando pacificamente. L’uno abbraccia il tutto senza remore e pregiudizi, in questo crogiolo di anime e religioni, filosofie e antiche civiltà, che il pensiero ha voluto mirabilmente unire in un progetto ambizioso e maestoso. I suoi artigiani sono indiani e tibetani, così come pugliesi e sardi. Si riconoscono nella filosofia intrisa di straordinarie culture e civiltà del passato, che quasi dettano le linee ed i contorni dell’opera imponente e principale della mostra “Il Sentiero del Viandante Innamorato”, una tela grezza della lunghezza di dieci metri e ottanta centimetri, in un mistico e spirituale pellegrinaggio di molte tappe, questa volta vivace e variopinto, rappresentato con le tradizionali tecniche degli artisti residenti nei luoghi del mondo attraversati da Tarshito durante il suo ‘viandare’ artistico. Tutti sulla stessa terra per percorrere insieme un cammino di ricerca artistica e spirituale. Una mappa del Mondo re-inventata “ad arte”.



Tarshito è stato un viandante paziente e ostinato, che in questo lento cammino di conoscenza ed elevazione ha costruito la sua cifra. Nel tempo, il peregrinare di Tarshito si avventura in luoghi affascinanti e ricchi di contenuti storici ed etnici. Il Sentiero nasce idealmente nel luglio del 2017.



Messico, India, Nepal, Perù, Bangladesh, Marocco, Corea del Sud: queste le aree geografiche che si sono intrecciate disegnando la traiettoria di un cammino reale e simbolico allo stesso tempo in cui persone, culture e territori, riuniti nell'arte, hanno celebrato il loro incontro e hanno condiviso sulla stessa tela le proprie tradizioni, i miti più antichi e le leggende dei loro popoli. L’intuizione di Tarshito conosce il denominatore comune di un filo invisibile, che unisce idealmente le suggestioni di sette “mondi”, le sensibilità millenarie e le moderne, le culture asiatiche e le andine, l’Oriente e l’Occidente. L’orizzonte delle nuove forme è il prodotto degli studi meticolosi e delle aperture all’altro, l’esame della storia dei popoli ed il retaggio di ancestrali dettati religiosi, dei quali le opere di Tarshito sono permeate. La sua arte, sintesi di abile artigianato e pregevole maestria tecnica, ora di scena a Palazzo Beltrani, racchiude questo messaggio. Da Trani, città multietnica e multiculturale, che accoglie quattro religioni, questa mostra intreccia esperienze e vite, terre e culture, civiltà e culti diversi. In questi angosciosi anni di solitudini e pandemie e con la terribile e minacciosa guerra dell’est europeo, “il Sentiero del Viandante Innamorato” è un lungo respiro di armonia ed orizzonte, che traccia la traiettoria esistenziale della nostra rotta.